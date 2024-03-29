الاحتلال يعيق وصول المواطنين إلى المسجد الأقصى وينكل بعدد منهم

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، لأداء صلاة الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك.

وعزّزت قوات الاحتلال من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى مدينة القدس، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إلى المدينة لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وأفاد شهود عيان لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال منعت المئات من أبناء الضفة الغربية من المسنين الحاصلين على تصاريح، من الدخول للمسجد الأقصى، عبر حواجزها المنتشرة حول المدينة المقدسة، وتحديدا حواجز قلنديا، وبيت لحم، والزيتونة.

وداخل مدينة القدس، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال نشرت السواتر الحديدية في طريق المصلين، خاصة عند مداخل المسجد الأقصى، وفي طريق الواد، وقرب بابي الساهرة والأسباط، وأعاقت حركتهم ووصولهم إلى المسجد.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها نشطاء، قيام قوات الاحتلال بتوقيف الشبان على أسوار البلدة القديمة من القدس، وتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم (الجمعة)، إنه دمّر عدداً من الصواريخ التي كانت مُوجّهة نحو إسرائيل في وسط قطاع غزة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي».

وأشار الجيش، في بيان، إلى أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها في منطقة مجمع «الشفاء» الطبي بمدينة غزة، إلى جانب أنشطتها في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفاً إسرائيلياً بالمدفعية والطيران خلّف سلسلة انفجارات ضخمة في شمال قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي أعمالها الوحشية بشهر رمضان المبارك، حيث اعتدت على المصلين والمتواجدين في باحات المسجد الأقصى وهم يستعدون للاعتكاف قبل ساعات من أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ بعد مغرب اليوم.

الاحتلال يعتدي على النساء بالضرب في باحات المسجد الأقصى

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، قال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المتواجدين من الساحات وأبقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة، ولكنها قامت بالاعتداء ايضًا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين المتواجدين من باحات المسجد الأقصى المبارك، وقت استعدادهم لاستقبال أولى ليالي الاعتكاف بعد فتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى من اليوم.

ومن جانبه أكد مدير المسجد الأقصى الشيخ عمر الكسواني، أنه فتح باب الاعتكاف حتى نهاية شهر رمضان الفضيل، ويحدد موعد صلاة قيام الليل، والتي ستؤدى جماعة ابتداءً من هذه الليلة في تمام الساعة 1:30 بعد منتصف الليل.