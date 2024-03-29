بث مباشر.. صلاة العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى الليلة الـ 20 من رمضان

تقدم "بوابة الوفد" بثًا مباشرًا لصلاة العشاء والتراويح من المسجد الأقصى في مدينة القدس بدولة فلسطين، اليوم الجمعة، في الليلة العشرين من شهر رمضان المبارك.

وتوافد الآلاف من الفلسطينيين على المسجد الأقصى رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول مئات المصلين منذ صباح، اليوم، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان المبارك.

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الاحتلال يواصل أعماله الوحشية:

فيما تواصل قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي أعمالها الوحشية بشهر رمضان المبارك، حيث اعتدت على المصلين والمتواجدين في باحات المسجد الأقصى وهم يستعدون للاعتكاف قبل ساعات من أولى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، والتي تبدأ بعد مغرب أمس.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال طردت المتواجدين من الساحات وأبقت على اولئك الموجودين داخل المصليات المسقوفة، ولكنها قامت بالاعتداء ايضًا على النساء بالضرب أثناء طرد المصلين المتواجدين من باحات المسجد الأقصى المبارك، وقت استعدادهم لاستقبال أولى ليالي الاعتكاف بعد فتح باب الاعتكاف بالمسجد الأقصى.

وأدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك، بساحات المسجد الأقصى، رغم إعاقة قوات الاحتلال الإسرائيلي وصول المصلين.

وأكدت الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن إصدار العدل الدولية تدابير احترازية مؤقتة جديدة دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم القرار الأول الذي صدر عن المحكمة.

فلسطين: إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية

أضافت الخارجية الفلسطينية خلال تصريحات عرضتها "القاهرة الإخبارية": "إسرائيل تواصل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية، ورفضها كل ما يصدر عن الهيئات الدولية السياسية والقانونية".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إسرائيل تتحدى إرادة المجتمع الدولي في إمعانها بقتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم وتهجيرهم تحت القصف من مكان لآخر، متابعة: نطالب بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب لإجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر العدل الدولية.

الاحتلال يواصل حرب الإبادة لليوم الـ175

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، لليوم 175 على التوالي، حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة، حيث يستمر في قصف أهل القطاع الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية، عبر شن عشرات الغارات العشوائية على مناطق متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في ظل وضع كارثي وقاسٍ في المستشفيات، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.