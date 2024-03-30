شكري: مصر تؤكد رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن ما يحدث في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الآن هو انعكاس لتجاهل معاناة الفلسطينيين على مر عقود.

وقال شكري خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيريه الأردني والفرنسي ، اليوم السبت، إنه تطرقت المباحثات مع نظيريه لخطورة إقدام إسرائيل على شن عملية عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية، والعواقب الوخيمة التي ستنتج عنها وتشاركنا مع الجانبين في التحذير من مغبة الإقدام على تلك العملية على ضوء اكتظاظ المدينة.



وأضاف ، أن مصر تؤكد في هذا السياق رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية بأي سبيل، مستطردا:"الوضع في قطاع غزة أصبح يطرح تساؤلات عديدة حول مفهوم حقوق الإنسان ولازال المجتمع الدولي يتعامل بمعايير غير منصفة مع حقوق الشعب الفلسطيني وينطبق ذلك أيضا فيما يتعلق بأهمية التعامل مع قضية أونروا وضرورة توفير موارد لازمة لتطلع المنظمة بدورها الحيوي لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني".

ثاني شحنة مساعدات لغزة تغادر قبرص محملة بالغذاء

وفي سياق آخر، غادرت شحنة ثانية من المساعدات تضم نحو 400 طن من الغذاء إلى قطاع غزة انطلاقاً من ميناء لارنكا القبرصي، اليوم السبت، بحسب شاهد من "رويترز".

وأضاف أن سفينة الشحن راسية بالفعل خارج الميناء تحمل المساعدات، وانضمت إليها سفينة إنقاذ ومنصة تحمل مساعدات أيضا كانتا راسيتين في الميناء في وقت سابق.

كما أوضح أن سفينة الإنقاذ ستقطر المساعدات.

وستكون هذه ثاني شحنة من المساعدات عبر قبرص بعد أن دشنت السلطات القبرصية بالتعاون مع إسرائيل ممرا بحريا لتيسير وصول البضائع التي تم فحصها مباشرة إلى القطاع المحاصر.

وغادرت سفينة من قبرص، الأسبوع الماضي، ووزعت مساعدات في غزة، بينما من المتوقع أن تغادر سفينة أخرى في الأيام المقبلة، وفقا للظروف الجوية.

وكان كبير موظفي مجلس الأمن القومي الأميركي كيرتس ريد قد قال يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تجتهد في تجهيز رصيف للسفن من شأنه تسهيل وصول المساعدات إلى غزة بحرا، موضحاً أن الرصيف قد يكون جاهزا قبل أول مايو.

وأضاف أن "الجيش الأميركي يبذل كل ما بوسعه لتسريع (بناء) هذه القدرة، والعمل بها قبل تاريخ الأول من مايو المستهدف الذي حددناه".

كما أشار إلى على هامش مؤتمر في قبرص إلى أنهم "يعملون حثيثا لإحراز تقدم في ذلك، ونأمل أن نتمكن من رؤيته في حالة تشغيل قبل ذلك بوقت".

وذكر ريد أنه ليست هناك خطط لإنزال أفراد عسكرين أميركيين على الشاطئ، وذلك عند سؤاله عن كيفية سير العملية داخل غزة.

وأضاف أن إسرائيل ستؤدي دورا مهما في تأمين منطقة كبيرة، وأن الولايات المتحدة تتحدث مع "عدد من الدول" عن احتمال الاضطلاع بدور الشريك الأمني داخل حدود المجمع الذي سيؤمنه الإسرائيليون.