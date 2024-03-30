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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدرب ريال مدريد يُثير قلق الجماهير قبل موقعة السيتي

ميليتاو
ميليتاو

أثار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قلق جماهير الملكي قبل موقعة مانشستر سيتي، في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

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وكانت القرعة قد أوقعت ريال مدريد في مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي، والتي يتوقعها العديد من عشاق كرة القدم الأوروبية أن تكون مثيرة وقوية.
ويواجه المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، لاعب ريال مدريد صعوبة كبيرة في العودة للملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها.
وعلق أنشيلوتي على عودة ميليتاو للملاعب، حيث قال: "من المحتمل أن لا يلعب ميليتاو أمام السيتي".
وتابع: "لكن هناك احتمال بلعبه، أنا لا أقول إن نسبة هذا الأمر 50%، يمكن أن تكون 70% لا، و30% نعم".
وأردف: "ميليتاو مهم للغاية. إنه يساعدنا في أشياء كثيرة".
وأضاف: "حال غاب ميليتاو أمام السيتي ليس هناك الكثير من الخيارات، إذا تم استبعاده، فهل سيلعب ناتشو أو تشواميني؟ هناك شكوك".

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