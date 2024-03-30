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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بالمر يمنح تشيلسي التقدم أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

تشيلسي
تشيلسي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي على نظيره بيرنلي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

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جاء هدف الشوط الأول الوحيد من خلال اللاعب كول بالمر في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

بينما حصل لاعب بيرنلي لورينز أسيجنون على بطاقة حمراء في الدقيقة 40 من عمر الشوط، ليُكمل الفريق ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين.
وكانت مواجهة تشيلسي أمام بيرنلي قد انطلقت في تمان الخامسة من مساء اليوم، والتي يستضيفها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.
وكان المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينوؤ المدير الفني لتشيلسي، قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، و بادياشيل، وديساسي، وكوكوريا.
خط الوسط: إنزو فيرنانديز، وكايسيدو، وجالاجير.
الهجوم: بالمر، ةمودريك، ووجاكسون.
ودخل تشيلسي المباراة وهو يحتل المركز الحادي عشر  بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، برصيد 39 نقطة، فيما يأتي فريق بيرنلى فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17.

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