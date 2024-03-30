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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ21 من رمضان (بث مباشر)

صلاة العشاء والتراويح
صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان.

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شؤون المسجد النبوي: إقامة صلاة التهجد اليوم وسط تكامل منظومة الخدمات

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صلاة التراويح بالفيوم.. الشيخ طه النعماني يؤم المصلين بمسجد أبوداوود

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية منظومة خدماتها الدينية؛ استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من رمضان.

صلاة التهجد من المسجد النبوي

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أنه من المقرر أن تقام صلاة التهجد اليوم السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

وأكدت الهيئة جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.

وتبدأ الهيئة في تنفيذ خطتها التشغيلية ‎للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة وتسخير الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل

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