صلاة العشاء والتراويح بالمسجد النبوي في اللية الـ21 من رمضان (بث مباشر)

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لشعائر صلاة العشاء والتراويح من المسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، في الليلة الحادية والعشرين من شهر رمضان.

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي، جاهزية منظومة خدماتها الدينية؛ استعدادا لاستقبال العشر الأواخر من رمضان.

صلاة التهجد من المسجد النبوي

أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أنه من المقرر أن تقام صلاة التهجد اليوم السبت، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة بالمسجد النبوي.

وأكدت الهيئة جاهزيتها بشرياً وخدماتياً وتقنياً وميدانياً للعشر الأواخر، وفقاً لمحاور الخطة التشغيلية المتضمنة تكثيف الخدمات البشرية والتقنية في المسجد النبوي، برفع الطاقة الاستيعابية الكاملة والمحافظة على سلامة وصحة وأمن قاصدي المسجد النبوي.

وتبدأ الهيئة في تنفيذ خطتها التشغيلية ‎للعشر الأواخر اعتباراً من اليوم، وسط تكامل منظومة الخدمات المقدمة وتسخير الإمكانات البشرية والآلية من أجل راحة قاصدي المسجد النبوي خلال الشهر الفضيل