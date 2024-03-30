أنشيلوتي يرد على تصريحات تشيلافيرت الهجومية ضد فينيسيوس

رد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على هجوم الحارس التاريخي لباراجواي تشيلافيرت ضد فينيسيوس جوينور.



وكان تشيلافيرت قد هاجم فينيسيوس خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا على أنه هو من يقوم باستفزاز الخصوم ويجب أن يعامل بمثل هذه المعاملة.

ورد أنشيلوتي على تصريحات حارس باراجواي السابق، فقال: "ليس منطقيًا التعليق على ما يقوله، ليس عليك أن تأخذ الكثير في الاعتبار مما يتم ترديده".

بينما تحدث أنشيلوتي عن مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو، حيث قال في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون الدوليون تعافوا تمامًا، لقد واجهنا مشكلة صغيرة مع كامافينجا، لكنه اليوم تدرب بشكل جيد وطبيعي".

وتابع: "سنخوض مباراة أمام فريق يقدم موسمًا رائعًا ويلعب بكثافة كبيرة، إنها مباراة مهمة وسنخوضها بكل ثقة".

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو في الجولة الثلاثون من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.