طريق الأهلي.. مازيمبي يتعادل مع بتروأتلتيكو في دوري أبطال أفريقيا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يواجه الفائز من مازيمبي وبيترو أتلتيكو الفائز من الأهلي وسيمبا التنزاني في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وخطف الأهلي فوزا ثمينا خارج ملعبه على سيمبا التنزاني بهدف نظيف أحرز أحمد نبيل كوكا في المباراة التي أقيمت أمس الجمعة.

وكان مازيمبي قد صعد من دور المجموعات كوصيف مع صن داونز بينما تأهل بترو أتلتيكو الأنجولي كمتصدر مجموعته مع الترجي التونسي.