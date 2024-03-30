أمرت جهات التحقيق بشبرا الخيمة ، بحبس المتهم بقتل سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات ،كما امرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي ، عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعى، كما لقي سائق مصرعه، إثر إطلاق زميله عيارا ناريا عليه بسبب «أولوية تحميل الركاب»، امس الجمعة، بمنطقة المنشية في مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية، وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

بسبب “أولوية تحميل الركاب”..حبس المتهم بقتل سائق بطلق ناري بشبرا الخيمة

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ووجود شاب متوفى بطلق نارى.

توصلت التحريات إلى حدوث مشادة كلامية بين طرف أول المتهم «سائق» وطرف ثان المجنى عليه «سائق»، تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، بمنطقة المنشية دائرة القسم، قام خلالها الطرف الأول بإطلاق عيار نارى من بندقية خرطوش ما أدى إلى وفاة المجني عليه في الحال متأثرا بإصابته.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح النارى المستخدم في الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

حبس المتهم بترويج المواد المخدرة في بنها

وفي واقعة اخري ، امرت جهات التحقيق ببنها ، بحبس المتهم بترويج الأقراص المخدرة، 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وإعداد تقرير بشأنها.

وكانت قد تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من ضبط عنصر إجرامي بحوزته 10 آلاف قرص مخدر تقدر قيمتها المالية بحوالي مليون جنيه.

ووردت معلومات للمباحث الجنائية بقيام عنصر إجرامي - مقيم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية - بالإتجار في العقاقير المخدرة وترويجها على عملائه متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 10 آلاف قرص لعقار تامول المخدر بقيمة مليون جنيه وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

مصرع ثلاث شباب في طنط الجزيرة بطوخ بحادث تصادم

في سياق مسبق شهدت قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز ومدينة طوخ، بمحافظة القليوبية، حادث مروع أسفر عن مصرع 3 شباب إثر انقلاب دراجة نارية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة لمعرفة ملابسات الحادث.