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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بوكيتينو يعلن تشكيل تشيلسي أمام بيرنلي

تشيلسي
تشيلسي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي بقيادة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو، عن تشكيل البلوز استعدادًا لمواجهة بيرنلي، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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ويبحث بوكيتينو عن تحقيق الفوز خلال مواجهة بيرنلي اليوم، والمقرر انطلاقها في تمام الخامسة من مساء اليوم، حيث يشهدها ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز.

تشكيل تشيلسي أمام بيرنلي 
حراسة المرمى: بيتروفيتش.

خط الدفاع: جوستو، و بادياشيل، وديساسي، وكوكوريا.
خط الوسط: إنزو فيرنانديز، وكايسيدو، وجالاجير.
الهجوم: بالمر، ةمودريك، ووجاكسون.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يحتل المركز الـ 11 فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، برصيد 39 نقطة.

فيما يأتي فريق بيرنلى فى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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