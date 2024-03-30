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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سون يقود تشكيل توتنهام لمواجهة لوتون تاون

توتنهام
توتنهام

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام عن تشكيل مواجهة لوتون تاون، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم.

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يأتي توتنهام هوتسبير في المركز الخامس بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 53 نقطة بفارق 3 نقاط عن أستون فيلا الرابع، فيما يأتي لوتون تاون في المركز السابع عشر برصيد 22 نقطة.

تشكيل توتنهام أمام لوتون
تاون

حراسة المرمى: جوليلمو فيكاريو
خط الدفاع: ديستني أودوجي، كريستيان روميرو، رادو دراجوشين، بيدرو بورو.
خط الوسط: يفيس بيسوما، باب سار، جيمس ماديسون
خط الهجوم: تيمو فيرنر، سون هيونج مين، ديان كولوسيفسكي
ويبحث توتنهام عن تحقيق الفوز أمام لوتون تاون، في المباراة المقرر انطلاقها في تمام الخامسة من مساء اليةم السبت.

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