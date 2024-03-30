تأجيل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لوفاة شقيق وزير التعليم العالي

قرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل اجتماعه الدورى المقرر انعقاده اليوم السبت برحاب جامعة عين شمس، لوفاة شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعقد المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة وزير التعليم العالي، اجتماعه الشهري، غدا الأحد، فى جامعة عين شمس.

موضوعات على طاولة المجلس الأعلى للجامعات

ويناقش المجلس الأعلى للجامعات عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة بالتعليم الجامعي، أبرزها تأكيد انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني الميدتيرم، وجاهزية المستشفيات الجاميعة لعيد الفطر المبارك.

ويتابع المجلس الأعلى للجامعات تقارير اللجان المعنية بشأن تطوير نظام التعليم المدمج، ومتابعة تقارير اللجان المشكلة بشأن اختيار القيادات الجامعية.

كما يتابع المجلس الأعلى للجامعات استعدادات امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 لمختلف الكليات، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وتعرض الجامعات الحكومية خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ما تواصلت إليه خلال اجتماعات مجلس كل جامعة بشأن الأعداد التي سيتم قبولها في العام الجديد حتى يتم العمل عليها من خلال مكتب التنسيق.



تشييع جنازة شقيق وزير التعليم العالي

وشُيعت جنازة الدكتور عاشور أحمد عاشور، شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب صلاة الظهر اليوم السبت، من مسجد النور بالعباسية.

وحضر جنازة شقيق وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني.

كما حضر جنازة شقيق وزير التعليم العالي نواب ومساعدين وزير التعليم العالي، وأمناء المجالس العليا للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ووزراء ومسئولين جامعيين سابقين.

ويتلقى وزير التعليم العالي العزاء تلغرافيا على عنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.

