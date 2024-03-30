تشييع جنازة شقيق وزير التعليم العالي من مسجد النور

شُيعت جنازة الدكتور عاشور أحمد عاشور، شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عقب صلاة الظهر اليوم السبت، من مسجد النور بالعباسية.

وحضر جنازة شقيق وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني.

كما حضر جنازة شقيق وزير التعليم العالي نواب ومساعدين وزير التعليم العالي، وأمناء المجالس العليا للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ووزراء ومسئولين جامعيين سابقين.

ويتلقى وزير التعليم العالي العزاء تلغرافيا على عنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل اجتماعه الدورى المقرر انعقاده اليوم برحاب جامعة عين شمس، لوفاة شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يعقد الاجتماع غدا الأحد فى جامعة عين شمس .

شريف صالح يعزي وزير التعليم العالي

نعى الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي، الدكتور عاشور أحمد عاشور، شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم رئيس قطاع البعثات واجب العزاء للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه.

رئيس جامعة القاهرة يعزى وزير التعليم العالي

وقدمت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، واجب العزاء للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه الكريم.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.