شريف صالح يعزي وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

نعى الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عاشور أحمد عاشور، شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقدم رئيس قطاع البعثات واجب العزاء للدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه.

تشييع جنازة شقيق وزير التعليم العالي

وشيعت جنازة شقيق وزير التعليم العالي، ظهر اليوم السبت، من مسجد النور بالعباسية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفني، ونواب ومساعدين وزير التعليم العالي، وأمناء المجالس العليا للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ووزراء ومسئولين جامعيين سابقين.

ويتلقى وزير التعليم العالي العزاء تلغرافيا على عنوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحي الحكومي في العاصمة الادارية الجديدة.

وقرر المجلس الأعلى للجامعات تأجيل اجتماعه الدورى المقرر انعقاده اليوم برحاب جامعة عين شمس، لوفاة شقيق وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يعقد الاجتماع غدا الأحد فى جامعة عين شمس .

رئيس جامعة القاهرة يعزى وزير التعليم العالي في وفاة شقيقه

وقدمت أسرة جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، واجب العزاء للدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في وفاة شقيقه الكريم.

وأعرب رئيس جامعة القاهرة عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان.