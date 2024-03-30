البحرين ترحب بتدابير "العدل الدولية" بشأن زيادة دخول المساعدات إلى غزة

أعربت مملكة البحرين عن ترحيبها بالتدابير الاحترازية الإضافية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية والداعية إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة، ورفع قدرة وعدد نقاط العبور البرية وإبقائها مفتوحة لأطول فترة ممكنة، وذلك بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة.

وحثت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، اليوم السبت - المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولياته في تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بتوفير الخدمات والمساعدات الإنسانية الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة دون عوائق وعلى نطاق واسع لتخفيف معاناتهم من ظروف معيشية كارثية، وحماية المدنيين، ومنع تهجيرهم قسريًا بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بشأن الوقف الفوري لإطلاق النار.

اليونيفيل تعلن إصابة 3 مراقبين عسكريين ومترجم جنوب لبنان

قال أندريا تيننتي، الناطق الرسمي باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل، إن "ثلاثة مراقبين عسكريين تابعين لهيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة ومترجم لبناني أصيبوا بجروح صباح هذا اليوم أثناء قيامهم بدورية راجلة على طول الخط الأزرق، عندما وقع انفجار بالقرب من موقعهم، وتم الآن إجلاؤهم لتلقي العلاج الطبي"، مشيراً إلى أن مراقبي هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة يدعمون اليونيفيل في تنفيذ ولايتها .

ولفت "تيننتي" في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية اليوم السبت إلى أن "اليونيفيل تحقق في أصل الانفجار".

وأضاف الناطق الرسمي: "يجب توفير السلامة والأمن لموظفي الأمم المتحدة.

وتقع على عاتق جميع الجهات الفاعلة بموجب القانون الإنساني الدولي مسؤولية ضمان الحماية لغير المقاتلين، بما في ذلك قوات حفظ السلام والصحافيين والعاملين في المجال الطبي والمدنيين.. ونكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى وقف التبادل العنيف الحالي لإطلاق النار قبل أن يتعرض المزيد من الناس للأذى دون داع".

وفي سياق متصل قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله " قاعدة خربة ماعر، وتحركًا ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة. ‏

وقال حزب الله في بيان: دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:20 من ظهر يوم السبت 30-03-2024 قاعدة خربة ‏ماعر بالأسلحة الصاروخية. ‏

وأضاف: ‏استهدف ‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:45 من ظهر يوم السبت، تحركًا ‏لجنود العدو داخل موقع الراهب ومحيطه بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة. ‏