وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية تستقبل سفيرة البحرين في القاهرة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السفيرة فوزية بنت عبدالله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية المندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.



وخلال اللقاء؛ أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عمق العلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين، مشيرة إلى تطلعها إلى زيادة التعاون في عدة مجالات خصوصًا على الجانب الاقتصادي والاستثماري، معربة عن خالص تمنياتها للسفيرة زينل بالتوفيق في مهمتها الدبلوماسية ببلدها الثاني مصر.



كما أشارت إلى أن انعقاد أول اجتماع للجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي في شهر نوفمبر الماضي يؤكد إيمان البلدين بأهمية تعزيز أطر التعاون والاستثمارات المشتركة، منوهة بأهمية فتح آفاق أرحب للعمل المشترك في مختلف القطاعات الاقتصادية في ضوء مذكرات التفاهم والمبادرات والاتفاقات الموقعة بين كلا البلدين.



من جانبها؛ أكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل اعتزازها بما تشهده جمهورية مصر العربية من مشروعات قومية كبرى في ظل النهضة التنموية الملموسة التي تشهدها الدولة المصرية حاليًا، مشيرة إلى حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر الشقيقة إلى آفاق أرحب خصوصًا في ضوء الشراكة الصناعية التكاملية لتعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.