الذكاء الاصطناعي وسوق العمل السعودية ضمن العدد الجديد من الجوية الثقافية

صدر حديثاً عن مركز عبدالرحمن السديري الثقافي العدد 82 من مجلة الجوبة الثقافية والذى تضمن الدورة 17 لمنتدى الأمير عبدالرحمن السديري للدراسات السعودية : الذكاء الاصطناعي وسوق العمل السعودية و الدورة 16 لمنتدى منيرة الملحم للدراسات السعودية آسرة آمنة.

مقاربة المفهوم وتمثلات المعنى



كما تضمن محور الحرب مقاربة المفهوم وتمثلات المعنى تولستوي والحرب ، و موضوعات عن صيانة التجربة الشعرية عن احمد الملا و قراءة في تجربة محمد جبر الحربي وحوار مع الشاعرة والفنانة سكينة الشريف ونصوص سردية وشعرية وموضوع عن عام الإبل ومعرض فنان إرث ممتد وحاضر متجدد و مادة عن مركز عبدالرحمن السديري الثقافي الذي يحتفــي بمــرور 60 عامًا على تأسيسه وقراءة في كتاب Compendium of my life للدكتور فهاد معتاد و مواضيع أخرى وجاءت لوحة الغلاف للفنانة السعودية عرفات العاصمي.

وشارك في العدد 82 من مجلة الجوبة : كاظم الخليفة ، د. إيمــان عبدالعزيز المخيلد، د. سـميرة بنـت ضيـف الله الكناني الزهراني، عبدالله محمد العبدالمحسن ، هشام بنشاوي، إبراهيم الكراوي، عبدالله السفر، عمر بو قاسم، مطلق الحبردي، سامي المسلماني، الشــاعر محمــد جبــر الحربــي، أحمــد الشيخاوي، أحمد بوقري، محمـد بـن زايـد الألمعـي، بكر منصور بريك، أميــرة الوصيف، حضية خافي، نادية أحمد، محمد محمود، فاطمة عبدالحميد، د.خالد برادة، نادية السالمي. الطاهر لكنيزي، نوّيرالعتيبي، ملاك الخالدي، لينا فيصل المفلح، ليال الصوص، الشــاعر محمــد الدمينــي، محمد خضر، د. هياء السمهري، سعد بن عبدالعزيز الرويشد، محمد القشعمي، أحمد العودة، محمد صلاح أبو عمر، صفية الجفري، أحمد الجميد، إبراهيم الحميد.



يذكر أن الجوبة مجلة ثقافية تصدر كل ثلاثة أشهر ضمن برنامج النشر ودعم الأبحاث بمركز عبد الرحمن السديري الثقافي بمنطقة الجوف السعودية.