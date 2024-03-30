آخرهم عمر بسام.. الدوري الليبيي يواصل خطف المصريين

يواصل الدوري الليبيي خطف لاعبيين مصريين، خاصة بعد تألقهم مع أنديتهم، وآخرهم نجح نادى شباب الغار الليبى، في التعادق رسمياً مع عمر بسام لاعب حرس الحدود والأهلى وانبى والمقاولون العرب السابق لنهاية الموسم فى صفقة انتقال حر في حضور حمدي محي وكيل اللاعب .

وتعاقد نادي الاحرار الليبي رسمياً مع محمد جمال لاعب الرجاء المطروحي والزمالك والمقاولون العرب السابق لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر في حضور محمد عبد الجواد سافيولا وكيل اللاعب .

وضم نادي الواحه الليبي رسمياً محمود عفروتو لاعب كوم حماده ووادي دجلة وانبي السابق لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر في حضور محمد عبدالجواد سافيولا وكيل اللاعب .

وتعاقد نادي رفيق صرمان الليبي مع طارق سامي لاعب المصرية للاتصالات والجونة وسيراميكا كليوباترا السابق لمدة 6 شهور في صفقة انتقال حر في حضور حمدي محي ومحمد عبد الجواد سافيولا وكلاء الاعب .

كما تعاقد نادي البرانس الليبي مع مصطفى سمارة لاعب جمهورية شبين ودمنهور والمصرية للاتصالات السابق لمدة موسم .

وتعاقد نادي الطليعة الليبي مع حامد محمود لاعب حتا الاماراتي لمدة موسم واحد في صفقة انتقال حر .