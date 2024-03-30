أمريكا تدين أكبر هجمات روسيا الجوية على شبكة الطاقة بأوكرانيا

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ، في ضوء واحدة من أكبر هجمات الروسية الجوية على شبكة الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم السبت: "بين عشية وضحاها، شنت روسيا واحدة من أكبر هجماتها الجوية على شبكة الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب، مما أدى إلى حرمان الكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد من الحرارة والمياه والكهرباء في الأيام الباردة في أوائل الربيع".

وأكدت : "لمساعدة أوكرانيا على الحماية من هذه الهجمات المستمرة، نحتاج إلى أن يقوم مجلس النواب الأمريكي بتمرير مشروع القانون التكميلي للأمن القومي من الحزبين حتى نتمكن من إرسال المزيد من الدفاعات الجوية إلى أوكرانيا".

واختتمت واتسون البيان بالقول إن: "حاجة أوكرانيا ملحة، ولا نستطيع أن نتحمل المزيد من التأخير".

روسيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي بمجمع "كروكوس" إلى 144 قتيلا و551 مصابا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي بمجمع "كروكوس" بضواحي العاصمة موسكو إلى 144 قتيلا و551 مصابا .

ومن جانبها، ذكرت مديرية الطوارئ في مقاطعة موسكو، أنه نتيجة للهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس" بلغ عدد المصابين حتى صباح اليوم 695 شخصا، من بينهم 15 طفلًا .

وأضافت: "من بين هؤلاء المصابين، توفي 144 شخصا بينهم 5 أطفال".

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي) أعلن - أمس - أنه اعتقل ثلاثة من إحدى دول آسيا الوسطى، كانوا يخططون لشن هجوم بقنبلة في جنوب روسيا.

وقال الأمن الروسي في بيان:" إنه أحبط أنشطة إرهابية لثلاثة مواطنين من إحدى دول آسيا الوسطى، خططوا لارتكاب عمل إرهابي بتفجير عبوة ناسفة في مكان عام بمنطقة ستافروبول بالجنوب الروسي".

وزير الدفاع الروسي يتفقد عمليات تنفيذ طلبات الدفاع بالمجمع الصناعي العسكري

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، عمليات تنفيذ طلبات الدفاع في مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي الروسي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم السبت أن وزير الدفاع الروسي تفقد تنفيذ طلبات الدولة في مجال الدفاع بمؤسسات المجمع الصناعي العسكري في إقليم ألتاي"، وعمليات إنتاج المكونات المعقدة للأسلحة ومكونات الطيران والذخائر المضادة للطائرات .

وأكد البيان أنه منذ عام 2022، زاد إنتاج المجمع الصناعي بمقدار 3.5 مرة، وتتطور قاعدة الإنتاج بشكل نشط ويجري افتتاح مواقع جديدة ويتم بناء مرافق إنتاج إضافية"، منوها بأنه في العام الماضي تم تركيب حوالي 300 ماكينة جديدة في مواقع الإنتاج المختلفة.

ووجه الوزير بتسريع عملية بناء منشآت إنتاج جديدة للإنتاج العسكري.