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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الأوكراني يكشف شرط الانسحاب من الحرب مع روسيا

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

 

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية ستستمر في الانسحاب والتراجع إذا لم تقدم الولايات المتحدة المساعدة اللازمة، وفقا لـ "روسيا اليوم".

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وأضاف الرئيس الأوكراني في حوار نشرته صحيفة "واشنطن بوست" أنه "إذا لم يكن هناك دعم من الولايات المتحدة، فهذا يعني أنه لن يكون لدينا دفاع جوي، ولا صواريخ باتريوت، ولا معدات تشويش إلكترونية، ولا قذائف مدفعية عيار 155 ملم. وهذا يعني أننا سنتراجع، خطوة خطوة"، مشيرا إلى أن قواته تعاني من نقص في أنظمة الدفاع الجوي.

وقال زيلينسكي: "بدون دعم الكونجرس، سيكون لدينا نقص كبير في الصواريخ، هذه مشكلة. نحن نصنّع أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بنا، لكن هذا ليس كافيا".

ووفقا له، فإن قوات كييف تسعى لإيجاد طريقة لعدم التراجع في منطقة القتال، وأوضح أنه إذا استقر الوضع في الجبهة فإن أوكرانيا ستكون قادرة على تسليح وتدريب ألوية جديدة لشن محاولة جديدة لهجوم مضاد هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن قوات كييف وبدعم غربي حاولت في الصيف الماضي، شن "هجوم مضاد"، إلا أنها فشلت في اختراق الخطوط الدفاعية للجيش الروسي وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، بلغت حوالي 166 ألف جندي، و800 دبابة، بما في ذلك نصف الدبابات التي تسلمتها من ألمانيا، و123 طائرة و2.4 ألف مركبة مدرعة.

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