السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

للخروج من الأزمة.. الأوليمبي يتعاقد مع شركة إماراتية لدعم البراعم والناشئين

رئيس النادى الاوليمبي
رئيس النادى الاوليمبي عقب توقيع البروتوكول

يحاول النادى الأوليمبى الخروج من الأزمة المالية التى يمر بها، والتى أنعكست على الأداء الرياضى، بإتخاذه خطوة نحو دعم البراعم والناشئين لإتباع سياسة تسويق اللاعبين.

وعقد مجلس إدارة النادي الأوليمبي برئاسة الكابتن ناصر الشاذلي، اتفاقه مع إحدى الشركات الاماراتية من خلال بروتوكول تعاون يتضمن العمل علي دعم البراعم والناشئين لكرة القدم بنادى الأوليمبي والعمل علي تسويق اللاعبين المميزين كخطوة للاحتراف ، بالاضافة الي تبادل الخبرات بين النادى الاوليمبي وبعض الاندية الخارجية .

وفي اطار بروتوكول التعاون تنطلق اليوم السبت الدورة الرمضانية لكرة القدم للبراعم مواليد " 2012 - 2013 “ والتي تقام علي ملعبالنادى بمشاركة ٨ فرق من الساعة 8 ونصف مساءاً ،

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