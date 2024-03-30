الثلاثاء.. معسكر مغلق لفريق الإسماعيلي إستعدادًا لمواجهة سموحة

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة ايهاب جلال تدريباته مساء يوم الثلاثاء القادم استعداداً لمواجهة سموحة المقرر لها التاسعة والنصف مساء يوم الأربعاء على ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض الدراويش مرانه الأخير ثم يعلن ايهاب جلال قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة .

ويتطلع إيهاب جلال خلال معسكر الفريق لتحفيز لاعبي الدراويش معنويًا بشكل قوي قبل لقاء الجد ويطالبهم بضرورة تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط من أجل تحسين موقفه بجدول ترتيب بطولة الدوري .

خرج على المواني وعبد الرحمن الدح ثنائي فريق الكرة الأول بالإسماعيلي خلال الساعات الماضية من حسابات الجهاز الفني في مواجهة سموحة ، ويعاني علي الملواني من إجهاد في عضلات البطن بينما تعرض الدح لشد في العضلة الضامة ، في سياق متصل عاد محمد حسن للمشاركة فى التدريبات الجماعية عقب تعافيه من الاصابة بشد فى عضلة السمانة.

ويسعى مسئولو الإسماعيلى للاستفادة من خدمات الرباعى باسم مرسى وكريم عرفات ومحمد هاشم وأحمد محسن فيما تبقى من الموسم الحالي نظرا للنقص الحاد في مراكزهم والإصابات التي يعانى منها الفريق، وهناك اتجاه لاعادتهم للتدريبات.

ويمتلك فريق الكرة بنادي الإسماعيلى مهاجمين فقط وهما الناشئ زياد فرج والفلسطيني خالد النبريص العائد بعد تسوية أزمة المستحقات واستكمال الموسم، فالفريق في حاجة لخدمات باسم مرسى كلاعب لديه باع طويل في الدورى، وأيضا في حاجة لخدمات محمد هاشم الذى رفض تمديد عقده ووقع للمصرى في الدفاع، وكريم عرفات المعار من فيوتشر في مركز الظهير الأيمن، وأخيرا أحمد محسن في الظهير الأيسر.

وعقد مسئولو الإسماعيلى جلسة مع على أبو جريشة رئيس جهاز الكرة ونائبه عماد سليمان، وطالبوه بالتحدث مع إيهاب جلال للسماح للاعبين بالعودة للتدريبات لسد العجز الواضح في مراكزهم المختلفة.

و يحتل فريق الكرة بنادي الإسماعيلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة ، جمعهما الدراويش من 15 مباراة خاضها حتى الآن ، حيث حقق الفريق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 7 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدفا واستقبل 17 هدفا .