منتخب 2008 يبدأ معسكره في إبريل تحت قيادة " الكاس "

حدد أحمد الكاس المدير الفني لمنتخب مصر للناشئين مواليد 2008، يوم 6 أبريل المقبل موعدا لمعسكر الفراعنة الصغار استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، والتي تقام الشهر المقبل بالجزائر.

ومن المقرر أن يستمر المعسكر حتى يوم 16 أبريل وهو موعد سفر بعثة المنتخب إلى الجزائر للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا، والتي تقام بمشاركة منتخبات الجزائر ومصر وتونس وليبيا والمغرب، خلال الفترة من 16 حتى 26 أبريل المقبل.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2008، كل من أحمد الكاس مدير فنيًا، ويعاونه محمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا، وأحمد فوزي مدربا حراس مرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.