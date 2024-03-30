زيلينسكي لـ "الكونجرس": أعطونا الأسلحة لوقف هجمات موسكو

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، للكونجرس الأمريكي: “أعطونا الأسلحة لوقف هجمات موسكو وإلا ستصعد كييف هجماتها المضادة على المطارات الروسية ومنشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية”.

تأخير الكونجرس في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار كان مكلفا لأوكرانيا

وأكد زيلينسكي، خلال تصريحات له ، نقلتها قناة القاهره إلاخبارية ، أن تأخير الكونجرس في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار كان مكلفا لأوكرانيا، لافتًا إلى أنه إذا لم تحصل أوكرانيا على الدعم الأمريكي فسيتعين علينا التراجع في خطوات صغيرة.

إذا لم نحصل على دعم أمريكي فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي ولا صواريخ

وتابع: “إذا لم نحصل على دعم أمريكي فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي ولا صواريخ باتريوت ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية ولا قذائف مدفعية”.

وأشار إلى أن القوات الأوكرانية التي تتعرض لضغوط شديدة قد تضطر للتراجع لتأمين خطوطها الأمامية والحفاظ على الذخيرة.

مستشار الرئيس الأوكراني: ليس لنا أى دخل فى هجوم موسكو

جدير بالذكر أن مستشار الرئيس الأوكراني، ميخائيل بودولياك، أكد أن أوكرانيا ليس لها أي دخل في الهجوم الذي وقع في موسكو.

وأضاف مستشار الرئيس الأوكراني، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن روسيا ليس لديها أي دليل بشأن ضلوع أوكرانيا في الهجوم الإرهابي بموسكو.

وأوضح، أن بلاده بحاجة إلى أسلحة وذخيرة ثقيلة وصواريخ بمدى أكثر من 500 كيلومتر تمكنهم من الوقوف أمام روسيا التي تحصل على ذخيرة من كوريا الشمالية، إضافة إلى حاجتها إلى تحالفات بين المنتجين العسكريين من جميع الجهات واستثمارات في مجال المُسيرات في المقام الأول.

وأكد أن الأكثر أهمية بالنسبة لنا سرعة إمدادنا بأنواع معينة من الأسلحة بالكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه ليست هناك مؤشرات حتى الآن على كيفية تطورات الجبهة العسكرية بعد الهجوم قرب موسكو.

ونوّه بأنه عند تزويد أوكرانيا بطائرات إف 16 ستتغير الصورة، ولا بد من فرض عزلة على روسيا، مؤكدًا أن روسيا تريد أن تدمر القانون الدولي وتفرض هيمنتها بالقوة وهذا أمر غير مسموح به.

وأوضح مستشار الرئيس الأوكراني، أن روسيا لو انتصرت في هذه الحرب ستواصل الزحف على بقية الدول.