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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي: روسيا ستكون مستعدة للحوار إذا وصلنا إلى حدود 2022

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

 

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وللمرة الأولى، أن مفاوضات السلام بين موسكو وكييف يمكن أن تبدأ حتى دون عودة أوكرانيا إلى حدود عام 1991، وتحدث عن حدود عام 2022.

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وقال زيلينسكي إن "روسيا ستكون مستعدة للحوار إذا تمكنت أوكرانيا، من الوصول إلى حدود 2022"، أي ما قبل بدء العملية العسكرية الخاصة.
وأضاف: "لن نحتاج إلى إخلاء جميع أراضينا بالوسائل العسكرية فقط"، موضحا في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، بالقول: "أنا متأكد، عندما يخسر (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) على ما استولى عليه، ابتداء من عام 2022، سيكون مستعدا للحوار".

وكانت كييف قد ذكرت، في وقت سابق، أن بدء مفاوضات السلام أمر مستحيل حتى تغادر القوات الروسية "أراضي أوكرانيا" داخل حدود عام 1991.
الجدير بالذكر، أن موسكو قد أشارت مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا عليها على المستوى التشريعي، كما يدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكن في الوقت ذاته، يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

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