صرح نائب وزير الدفاع الوطني البولندي السابق فالديمار سكرزيبتشاك، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يصرخ طلبًا للمساعدة، لكنه هو نفسه المسؤول عن الوضع "الكارثي" للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأضاف سكرزيبتشاك في مقابلة مع فروندا: "الأوكرانيون يتجهون نحو الهزيمة، وهذا هو خيار كييف، وصرخات زيلينسكي: "أعطوا، أعطوا"، في رأيي، ليس لها ما يبررها، لأننا نعطيهم، وهم يهدرون كل شيء بنشاط كبير".

وفقًا للجنرال، فإن إحجام زيلينسكي عن محاربة الفساد بين دائرته وسرقة المساعدة المالية أدى إلى وقوع القوات المسلحة الأوكرانية في أزمة عميقة، بسبب افتقار الجنود ليس فقط إلى الذخيرة، ولكن أيضًا إلى الطعام العادي.

واشتكى سكرزيبتشاك قائلاً: "لقد شاهدت مقطع فيديو حول ما يأكله الجنود الأوكرانيون في الخنادق، وسأكون صادقاً، لن أعطي ذلك لكلبي. إنه أمر شائن للغاية".

وأضاف الجنرال أن أوكرانيا تتجه نحو الكارثة، وأن قيادة البلاد لا تسرق جيشها فحسب، بل تتسبب أيضًا في انعدام الثقة بين حلفائها، وبالتالي تقويض إمدادات المساعدات العسكرية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

هجوم روسي كبير

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن القوات المسلحة الأوكرانية ليست مستعدة للدفاع عن نفسها في حالة وقوع هجوم روسي كبير.

وذكرت قناة "سي بي إس نيوز" نقلا عن زيلينسكي، قوله: "غير مستعدين (الجيش الأوكراني) للدفاع ضد هجوم روسي كبير جديد متوقع في الأشهر المقبلة”. ولم يتم نشر النص الكامل أو الفيديو بعد، وأضاف زيلينسكي أيضًا أن أوكرانيا "لم يعد لديها مدافع تقريبًا".

وصرح مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية روبرت بيرنز سابقًا، أنه دون مساعدة عسكرية إضافية من الولايات المتحدة الأمريكية، ستضطر أوكرانيا إلى الدخول في مفاوضات سلام بشروط موسكو في غضون عام.