أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 441 ألفًا و520 جنديًا

أعلن الجيش الأوكراني اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 441 ألفا و520 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية، بعد مقتل 730 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - حسب ما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - "أنه خلال هذه الفترة، خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و951 دبابة و13 ألفا و284 من المركبات المدرعة و11 ألفا و6 من النظم المدفعية و1023 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و736 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1814 من المعدات الخاصة و8 آلاف و701 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و14 ألفا و670 من المركبات وخزانات الوقود".

وفي السياق ذاته.. أعلنت قوات الدفاع الجنوبية التابعة للجيش الأوكراني، أنها نجحت في تدمير سبع طائرات بدون طيار مقاتلة في مناطق دنيبروبتروفسك وأوديسا وخيرسون.

وذكر الجيش الأوكراني - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن الروس واصلوا، الليلة الماضية، ترويع المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية بالطائرات المسيرة، كما استهدفوا مجددا البنية التحتية للطاقة، واستمر العمل القتالي لقوات الدفاع الجوي أكثر من 3 ساعات، ونفذت طائرات شاهد (131/136) مناورات في عدة مناطق، حيث تحاول كشف أنظمة الدفاع الجوي وتجاوزها".

وأضاف البيان أنه في منطقة العمليات لقوات الدفاع الجنوبي، تم تدمير سبع طائرات بدون طيار، حيث تم إسقاط أربع منها فوق منطقة دنيبروبتروفسك، واثنتين فوق منطقة أوديسا وواحدة فوق منطقة خيرسون.

الرئيس الأوكراني: نحاول التوصل إلى حلول جذرية لعدم الانسحاب العسكري أمام روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تحاول إيجاد طريقة ما أو حلول جذرية لعدم الانسحاب العسكري أمام روسيا، خاصة أن الأخيرة تشن هجمات متواصلة بأسلحة متقدمة على بلاده.

ووجه زيلينسكي - خلال مقابلة مع صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية - رسالة صارمة إلى الكونجرس الأمريكي قال خلالها "أعطونا الأسلحة لوقف الهجمات الروسية، وإلا ستصعد أوكرانيا هجماتها المضادة على المطارات الروسية ومنشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية الأخرى".. مضيفا "إذا لم يكن هناك دعم أمريكي، فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي، ولا صواريخ باتريوت، ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية، ولا قذائف مدفعية عيار 155 ملم، هذا يعني أننا سنعود، ونتراجع، خطوة بخطوة".

ودعا الرئيس الأوكراني، الولايات المتحدة إلى تزويد أوكرانيا بصواريخ (ATACMS) لضرب المطارات والطائرات في شبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتًا قائلا: "عندما تمتلك روسيا صواريخ ونحن لا نمتلكها، فإنها تهاجم بالصواريخ كل شئ الغاز والطاقة والمدارس والمصانع والمباني المدنية".. موضحا أن صواريخ ATACM-300 هي الحل.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا تريد استخدام الصواريخ الأطول مدى ليس لمهاجمة الأراضي الروسية، بل مهاجمة تلك المطارات في شبه جزيرة القرم.. مضيفا :" عندما تعلم روسيا أننا قادرون على تدمير هذه الطائرات، فإنها لن تهاجم من شبه جزيرة القرم، إنه مثل الأسطول البحري، لقد أخرجناهم من مياهنا الإقليمية، وأننا الآن سنطردهم من مطارات شبه جزيرة القرم".

وأشار إلى أنه أخرج خلال مؤتمر ميونيخ في فبراير الماضي خريطة للأهداف التي يمكن أن يصيبها نظام (ATACMS).. وقال "لقد عرضت عليهم منصات عسكرية مثل المطارات وأنظمة الدفاع الجوي ومواقع أخرى".

وقال زيلينسكي إن خيارات أوكرانيا تعتمد على ما يقرره الكونجرس، ونعلم أن أوكرانيا تحظى بدعم أمريكي مستمر، ولكن نحتاج إلى المزيد من الأسلحة، ولا يمكننا إضاعة الوقت بعد الآن".