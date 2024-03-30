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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مستشار زلينسكي: أوكرانيا لن تتمكن من مواجهة روسيا في ظل حالة التسليح الحالية

الرئيس الاوكراني
الرئيس الاوكراني

اشتكى ميخائيل بودولياك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من أن القوات الروسية تتحرك "أكثر فأكثر"، وأنه في ظل حالة التسليح الحالية لن تتمكن أوكرانيا، من مواجهة ذلك.

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وقال بودولياك: "نحن في موقف دفاعي، وهم يضغطون علينا... إنهم يتحركون أكثر فأكثر، بالإضافة إلى ذلك، نرى كيف يواصلون تسليح وتعزيز أنفسهم وحشد إمداداتهم لا يمكننا حل المشكلة مع النقص الحالي في الأسلحة".
ووفقا له، فإن أوكرانيا تستعد "لخيارات مختلفة"، مضيفا في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "لكنهم سيستمرون في التقدم، ودون أسلحة لا يمكننا تدمير لوجستيات الإمداد الخاصة بهم".

وأضاف بودولياك، أيضًا، أن بعض الدول الغربية "تخشى الانتصار" في هذا الصراع، ورفض إمكانية تجميده.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

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