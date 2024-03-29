روسيا: القضاء على 795 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 175 مسيرة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 795 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 21 صاروخا و175 مسيرة أطلقتها قوات كييف على مختلف المحاور خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا:

دمرت قواتنا بضربات جوية وبحرية وبرية عالية الدقة وبعيدة المدى استخدمت فيها صواريخ "كينجال" فرط الصوتية مواقع للطاقة والدفاعات الجوية الأوكرانية.

على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا بلغت خسائر العدو 30 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية.

على محور دونيتسك عززت قواتنا مواقعها وسيطرت على تحصينات هامة وبلغت خسائر العدو أكثر من 300 عسكري وآليات ومدافع غربية ومحطة رادار و3 مستودعات للذخيرة.

على محور أفدييفكا تواصل القوات الروسية تعزيز خطوطها وتم صد 8 هجمات وبلغت خسائر العدو 305 جنود إضافة إلى مدرعات ومعدات وأسلحة ومدافع غربية ومحطة Bukovel-AD للتشويش الراداري.

على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها وتم صد هجوم معاد والقضاء على 90 عسكريا وتدمير معدات للعدو ومحطة تشويش رادار.

على محور خيرسون بلغت خسائر العدو 70 عسكريا ومعدات عسكرية وآليات ودبابتين ومدافع غربية.

دمرت دفاعتنا الجوية محطة رادار لنظام S-300 للدفاع الجوي ومواقع وتجمعات بشرية للعدو.

أسقطت دفاعاتنا 21 صاروخا HIMARS أمريكية و"Vampire" تشيكية.

إسقاط 175 مسيرة أوكرانية.

في سياق آخر، أفاد نائب رئيس إدارة التنظيم والتعبئة الرئيسية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير تسيمليانسكي، اليوم الجمعة، بأنه تم إنجاز مهمة الحملة الخريفية لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة.

وقال تسيمليانسكي للصحفيين: "أولاً سألخص نتائج التجنيد الإجباري السابق في الخريف. تم الانتهاء من المهمة التي حددها مرسوم الرئيس الروسي في الوقت المحدد. وقد تم استدعاء 130 ألف شخص لأداء الخدمة العسكرية في القوات المسلحة".

وأضاف: "تم إيلاء اهتمام خاص لتجهيز وحدات علمية ووحدات إنتاج علمي، بالتعاون مع السلطات العسكرية المركزية، وتم اختيار نحو 500 شخص وإرسالهم لتجهيزهم".

وأشار إلى انه "لن يتم إرسال الجنود الذين يخضعون للخدمة العسكرية عند التجنيد إلى نقاط انتشار وحدات القوات المسلحة الروسية في المناطق الجديدة الروسية (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه) أو للمشاركة في العملية الخاصة".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.