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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا: لا أمل في نهاية جيدة للصراع في أوكرانيا

نائب المستشار الألماني
نائب المستشار الألماني

 

صرح نائب المستشار الألماني ووزير الشؤون الاقتصادية، روبرت هابيك، بأنه لا أمل في نهاية "جيدة" للصراع في أوكرانيا.

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وقال هابيك، في رسالة فيديو نُشرت على منصة "إكس": "الإجابة الصادقة والمريرة هي ربما لن تكون هناك نهاية جيدة قريبًا، حتى لو أردنا خلاف ذلك".
وفي الوقت ذاته، عارض هابيك فكرة "تجميد" الصراع، مضيفًا أن "أوكرانيا وحدها هي التي يمكنها اتخاذ مثل هذه القرارات".

وأشار إلى أن "روسيا تحولت بالكامل إلى الوضع العسكري" وتقوم بزيادة عدد الأسلحة بشكل كبير، وأضاف أنه يتعين على ألمانيا وأوروبا، الاستعداد لمواجهة تهديد أمني محتمل، بحسب قوله.
ودعا هابيك إلى استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا، معربًا عن تفهمه لخوف الناس من التصعيد، قائلًا: "أنا قلق أيضًا".

وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة لأوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وصرح الكرملين بأن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.

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