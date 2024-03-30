أوكرانيا تطلق 59 مقذوفًا على عدة أراضٍ بدونيتسك

أفادت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم السبت، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 21 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 59 مقذوفًا من عيارات مختلفة.



وحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك، جاء في بيان ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا على "تيليجرام": "خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 19 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية.. 10 على محور دونيتسك، و10على محور غورلوفكا وواقعة قصف واحدة على محور ياسينوفاتسكايا".

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 59 مقذوفا مختلفة العيارات.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، متبعة أساليب إرهابية، بدعم من قوات حلف الناتو.