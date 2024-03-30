الطقس.. استقرار الأحوال الجوية حتى الخميس المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس، موضحة أن الأجواء مائلة للحرارة نهارًا لطيفة ليلا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

الطقس السائد حار نهارًا

وأضافت الهيئة، أن الطقس السائد حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافيء على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد لطيف ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء حتى الخميس المقبل.

تحذيرات من الشبورة المائية

وحذرت الهيئة، من الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وأيضًا من نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة للمدن والمحافظات العظمي والصغرى كالاتي:

القاهرة 28 16

الاسكندرية 23 14

بنها 28 16

طنطا 28 14

شرم الشيخ 29 18

بورسعيد 25 15

كفر الشيخ 27 14

دمنهور 26 15

المنصورة 27 15

الاسماعيلية 29 16

سفاجا 29 17

مرسى علم 29 18

بني سويف 29 17

الفيوم 29 16

سوهاج 31 16

الاقصر 32 18

أسوان 32 18

مطروح 23 15

قنا 32 17