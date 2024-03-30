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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ضباب وارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس بالإمارات اليوم السبت

طقس الامارات
طقس الامارات

توقع المركز الوطني للأرصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة أن يكون الطقس اليوم السبت رطبًا على بعض المناطق الساحلية والداخلية الشمالية مع احتمال تشكل ضباب خفيف إلى غائم وتزداد كميات السحب المتوسطة تدريجيًا.

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سقوط أمطار خفيفة

 
وأضاف المركز، احتمال ضعيف لسقوط أمطار خفيفة ليلاً غرباً مع ارتفاع تدريجي طفيف في درجات الحرارة، لتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/ساعة.

البحر في الخليج العربي 


وذكر المركز، يكون البحر في الخليج العربي  خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 16:09 والمد الثاني عند الساعة 03:34، والجزر الأول عند الساعة 10:03 والجزر الثاني عند الساعة 21:08
وتابع، بحر عمان سيكون خفيف الموج. فيما يحدث المد الأول عند الساعة 13:17 والمد الثاني عند الساعة 00:02، والجزر الأول عند الساعة 18:29 والجزر الثاني عند الساعة 07:04.

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