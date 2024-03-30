سعر اليورو صباح اليوم السبت في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم السبت.. شهد سعر اليورو مقابل الجنيه المصري خلال مستهل التداولات الصباحية اليوم السبت في ماكينات الصرف الآليAtm، استقرارًا ملحوظًا، في مختلف البنوك خلال بداية تعاملات اليوم، إذ سجلت العملة الأوروبية نحو 51.02 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وتستعرض «بوابة الوفد الإلكترونية»، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها، وتحرص الوفد على تقديم كافة المعلومات للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة المصرفية بصورة لحظية، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر اليورو في مصر اليوم السبت

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري عند سعر 51.02 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سجل سعر اليورو اليوم 51.06 جنيه للشراء، و51.23 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر اليورو اليوم 51.02 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع في بنك الأهلي المصري.

سجل سعر اليورو اليوم 51.02 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع في بنك cib.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر اليورو اليوم 51.02 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر اليورو اليوم 51.13 جنية للشراء، و51.48 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

