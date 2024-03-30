أمريكا ترحب بتعيين حكومة فلسطينية جديدة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

وقال ماثيو ميلر، المُتحدث باسم الوزارة في بيانٍ "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة، وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقًا"، بحسب وكالة "رويترز".

وفى وقت سابق، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارًا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل.