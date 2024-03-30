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السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا ترحب بتعيين حكومة فلسطينية جديدة

الخارجية الامريكية
الخارجية الامريكية

 

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة ترحب بتعيين السلطة الفلسطينية حكومة جديدة، وفقا لـ "القاهرة الإخبارية".

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القومي لحقوق الإنسان: مصر ملتزمة بدعم شعب فلسطين والدولة المساقلة آتية

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وقال ماثيو ميلر، المُتحدث باسم الوزارة في بيانٍ "تجديد السلطة الفلسطينية أساسي لتحقيق نتائج للشعب الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وغزة، وتهيئة الظروف للاستقرار في المنطقة الأوسع نطاقًا"، بحسب وكالة "رويترز".

وفى وقت سابق، قدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى، برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.

وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارًا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة، وأصدر مرسومًا بشأن اعتماد تشكيلتها.

وستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل.

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