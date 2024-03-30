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استشهاد طفل وإصابة شابين على يد الاحتلال الإسرائيلي جنوب جنين الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي قلقيلية وأريحا فجر السبت
السبت 30 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي قلقيلية وأريحا فجر السبت

الاحتلال الاسرائيلي
الاحتلال الاسرائيلي

 

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة قلقيلية. 

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الاحتلال الإسرائيلي يغلق حاجزي الحمرا وتياسير العسكريين

وحسب وكالة وفا الفلسطينية أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار، مشيرة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا من مدخلها الشرقي وتمركزت في وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات وفقا لمصادر محلية. 

وأكدت المصادر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الشبان.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على محافظة أريحا بما فيها بلدة العوجا، وإغلاق مداخل مدينة أريحا ومنع المركبات من الوقوف عند مداخلها والمرور.

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