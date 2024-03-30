الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينتي قلقيلية وأريحا فجر السبت

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت مدينة قلقيلية.

وحسب وكالة وفا الفلسطينية أفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وتجولت في عدة أحياء، وتمركزت في وسط المدينة وفي حي النقار، مشيرة إلى أن مواجهات دارت بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة أريحا من مدخلها الشرقي وتمركزت في وسطها، دون أن يبلغ عن اعتقالات وفقا لمصادر محلية.

وأكدت المصادر اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال وإطلاق قنابل الغاز باتجاه الشبان.

وفي السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال تشديد إجراءاتها العسكرية على محافظة أريحا بما فيها بلدة العوجا، وإغلاق مداخل مدينة أريحا ومنع المركبات من الوقوف عند مداخلها والمرور.