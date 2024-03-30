محمد حماقي: كنت أحلم باللعب للأهلي.. ولن أزوج ابنتي أبدًا (فيديو)

كشف الفنان محمد حماقي، عن تفاصيل علاقته بابنته، قائلا: «مش هجوز بنتي فاطمة طوال ما أنا عايش، وقلت لهم لما أموت أبقوا جوزوها».

وقال محمد حماقي في لقائه مع الإعلامي عمرو أديب في بودكاست بيج تايم: «لا يمكن أديها للراجل، أنا أسوأ من الزعيم عادل إمام في عريس من جهة أمنية، وده غلط وأنا عارف إنه غلط».

كنت عايز ألعب كرة في الأهلي

وتابع: “كنت عايز ألعب كرة في الأهلي بسبب حبي لطاهر أبوزيد ولكن مع أول إصابة تخليت عن هذا الحلم ولكن مع الفن لم يكنالأمر كذلك لأنه تحمل كثيرا وجاهد بشدة لتحقيق حلمه”

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد أمال أنا ليه مش شايف حد”.