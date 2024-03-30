تناول الجبن يؤدي إلى تطوير مقاومة المضادات الحيوي.. دراسة توضح

توصل باحثون من سويسرا إلى اكتشاف غير متوقع: قالوا إن تناول الجبن يمكن أن يؤدي إلى تطوير مقاومة الناس للمضادات الحيوية.

يتعلق هذا بكيفية عمل عملية صنع الجبن حاليًا يتم تصنيعه من الحليب الذي يحتوي على مضادات حيوية.

يقول العلماء أن المضادات الحيوية تدخل الحليب من جسم الأبقار التي تتلقى أدوية للوقاية أو العلاج من الأمراض المختلفة ونتيجة لذلك، تتغير المواد أثناء معالجة الحليب، لكنها تظل نشطة ويمكن أن تؤثر على جسم الإنسان.

ومع الاستهلاك المستمر لهذه المواد في الغذاء، يمكن لجسم الإنسان أن يطور مقاومة للمضادات الحيوية.

وهذه المشكلة حادة في الوقت الحالي، حيث يتم اكتشاف مقاومة المضادات الحيوية بشكل متزايد في جميع أنحاء العالم، وأصبح الناس مرة أخرى عرضة لأنواع مختلفة من الأمراض التي تم اكتشاف علاج لها سابقًا وفي هذا الصدد، يبحث العلماء باستمرار عن مضادات حيوية قوية بشكل متزايد يمكنها إنقاذ البشرية في المستقبل.

يشير هذا الاكتشاف نفسه إلى أنه ربما يتعين على الناس تغيير الطريقة التي يصنعون بها الجبن، لأن هذا يساهم أيضًا في الاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، لاحظ الباحثون أن أي منتج ألبان يحتوي على كائنات دقيقة لا تشكل خطرا على الإنسان، لكنها قادرة على تحييد أقوى الأدوية كما أن هذه المادة، على العكس من ذلك، يمكن أن تؤدي إلى تطور بعض الأمراض، مما يسبب طفرة في الفيروسات، وعواقب خطيرة للغاية على صحة الإنسان.

لماذا يؤدي تناول المضادات الحيوية إلى مقاومة المضادات الحيوية؟

عند استخدام المضادات الحيوية، يمكن أن تتسبب بآثار جانبية وتؤدي إلى مقاومة المضادات الحيوية، وهي واحدة من أكثرالمخاطر تهديدًا للصحة العامة لذلك تذكر دائمًا:

1- مقاوَمة المضادات الحيوية لا تعني أن الجسم أصبح مقاوِمًا للمضادات الحيوية؛ بل البكتيريا هي من أصبحت مقاوِمة للمضادات الحيوية التي صُمّمت لقتلها.

2- عندما تصبح البكتيريا مقاوِمة، لن تستطيع المضادات الحيوية مواجهتها، وستتمكن البكتيريا من التكاثر.

3- علاج بعض أنواع البكتيريا المقاوِمة أكثر صعوبة، كما يمكنها الانتشار إلى أشخاص آخرين.