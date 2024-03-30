وسام أبو علي جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام سيمبا

بعد مشاركته في مران المستبعدين

استعاد النادي الأهلي جهود مهاجمه الفلسطيني وسام ابو علي، قبل مواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها يوم الجمعة القادم في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وشارك وسام ابو علي في تدريبات المستبعدين من رحلة تنزانيا في ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد التعافي من الإصابة في العضلة الخلفية.

وخضع ابو علي لبرنامج تأهيلي لأكثر من 3 اسابيع للتخلص من الإصابة بالعضلة الخلفية التي تعرض لها يوم 4 مارس الجاري.

وشارك أبو علي حتى الآن مع الأهلي في 3 مباريات بواقع 101 دقيقة، سجل خلالها هدفين.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على سيمبا في ذهاب ربع نهائي بطولة أفريقيا ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم الجمعة المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور الـ8 متصدرًا لمجموعته برصيد 12 نقطة من 6 مواجهات، والتي ضمت، يانج أفريكانز وشباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني بينما سيمبا حل وصيفًا في المجموعة الثانية وكان يجاور أسيك ميموزا (المتصدر) والوداد البيضاوي وجوانينج جالاكسي.

وقررت لجنة المسابقات إقامة مباراة الأهلي وإنبي المؤجلة من الجولة السادسة عشر بالدوري المصري الممتاز، في الثامن من شهر أبريل المقبل.