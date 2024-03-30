كيف أصبح واتساب تطبيق التواصل الافتراضي في العالم؟

يحظى برنامج المراسلة عبر المنصات WhatsApp بكل الفضل في العلاقات بعيدة المدى، Skype رائع، وGoogle+ Hangouts هي أفضل شيء حدث منذ Gmail ولكن لا شيء يقول "أنا أحبك" مثل رسالة نصية على WhatsApp."

أعلنت شركة فيسبوك أنها اشترت تطبيق واتساب مقابل مبلغ مذهل بلغ 19 مليار دولار.

في غرفة الأخبار في WIRED، كانت هناك صيحات مسموعة بسبب السعر الذي دفعه هذا اللاعب الصغير على ما يبدو. لم يكن الصحفيون الأمريكيون على دراية تامة بتطبيق WhatsApp. لكن قسمًا كبيرًا من البلاد كان لا يزال عالقًا في معركة بين الفقاعتين الخضراء والزرقاء، حتى مع تحول بقية العالم إلى تطبيق أنشأه اثنان من مستخدمي Yahoo! مهندسون في الفناء الخلفي لشركة WIRED في ماونتن فيو.

كانت الرسائل النصية واحدة من الأشياء القليلة التي يمكنك القيام بها على واتساب في عام 2014. لم تكن هناك رموز تعبيرية يمكنك التفاعل معها، ولا مقاطع فيديو عالية الدقة يمكنك إرسالها، ولا صور GIF أو ملصقات، ولا إيصالات قراءة حتى نهاية ذلك العام وبالتأكيد لا يوجد اتصال صوتي أو فيديو. ومع ذلك، أصبح أكثر من 500 مليون شخص حول العالم مدمنين على هذه الخدمة، مستمتعين بحرية استخدام البيانات الخلوية الناشئة لتبادل عدد غير محدود من الرسائل مع الأصدقاء والعائلة بدلاً من الدفع لشركات الهاتف المحمول مقابل كل رسالة نصية.

أطلق مؤسسا تطبيق واتساب، جان كوم وبريان أكتون، التطبيق في عام 2009 لمجرد عرض رسائل الحالة بجوار أسماء الأشخاص في دفتر جهات اتصال الهاتف. ولكن بعد أن قدمت شركة Apple خدمة الإشعارات الفورية على iPhone في وقت لاحق من ذلك العام، تطورت لتصبح خدمة مراسلة متكاملة. الآن، بعد مرور 15 عامًا، أصبح تطبيق WhatsApp أكثر من مجرد جزء لا يتجزأ من آلية الدعاية للأحزاب السياسية في الهند والبرازيل، ووسيلة لملايين الشركات للوصول إلى العملاء، ووسيلة لإرسال الأموال إلى الأشخاص والتجار، ووسيلة للتوزيع. منصة للمنشورات والعلامات التجارية والمؤثرين، ونظام مؤتمرات الفيديو وشبكة اجتماعية خاصة لكبار السن. ولا تزال هذه طريقة رائعة لعشاق المسافات الطويلة للبقاء على اتصال.

وقال سوريا ماتو، الباحث في جامعة برينستون الذي يدير مختبر Digital Witness Lab التابع للجامعة، والذي يدرس كيفية تدفق المعلومات عبر تطبيق WhatsApp، إن "WhatsApp يشبه إلى حد ما منصة الوسائط ونوعًا ما مثل منصة المراسلة، ولكنه ليس كذلك تمامًا". إنجادجيت. "إنها بحجم منصة التواصل الاجتماعي، لكنها لا تعاني من المشاكل التقليدية لأنه لا توجد توصيات ولا رسم بياني اجتماعي."

في الواقع، فإن نطاق تطبيق WhatsApp يقزم تقريبًا كل شبكة اجتماعية وتطبيق مراسلة موجود. وفي عام 2020، أعلن واتساب أن لديه أكثر من ملياري مستخدم حول العالم. إنها أكبر من iMessage (1.3 مليار مستخدم)، وTikTok (1 مليار)، وTelegram (800 مليون)، وSnap (400 مليون)، وSignal (40 مليونًا). وهي تتفوق على منصة Meta Instagram الأخرى، التي تستحوذ على حوالي 1.4 مليار مستخدم. المستخدمين. الشيء الوحيد الأكبر من واتساب هو فيسبوك نفسه، الذي يضم أكثر من ثلاثة مليارات مستخدم.

أصبح WhatsApp منصة الاتصالات الافتراضية في العالم. وبعد عشر سنوات من الاستحواذ عليها، لا يظهر نموها أي علامة على التوقف. حتى في الولايات المتحدة، بدأت أخيرًا في اختراق معارك الفقاعات الخضراء والزرقاء، ويُقال إنها واحدة من أسرع خدمات Meta نموًا. وكما قال الرئيس التنفيذي لشركة Meta، مارك زوكربيرج، لصحيفة نيويورك تايمز العام الماضي، فإن WhatsApp هو "الفصل التالي" للشركة.

يعزو ويل كاثكارت، وهو مدير تنفيذي قديم في ميتا، والذي تولى إدارة واتساب في عام 2019 بعد مغادرة مؤسسيها الأصليين الشركة، الفضل في النمو العالمي المبكر الذي حققه واتساب إلى كونه مجانيًا (أو شبه مجاني - في وقت ما، كان واتساب يفرض على الأشخاص دولارًا واحدًا سنويًا)، ويعمل على أي هاتف تقريبًا، بما في ذلك الملايين من أجهزة Android المنخفضة الجودة في العالم، يقوم بتوصيل الرسائل بشكل موثوق حتى في مساحات كبيرة من الكوكب مع ظروف شبكة دون المستوى الأمثل، والأهم من ذلك، كونه بسيطًا للغاية وخاليًا من الأجراس والصفارات التي تتضخم معظم تطبيقات المراسلة الأخرى . في عام 2013، أي قبل عام من استحواذ فيسبوك عليه، أضاف واتساب القدرة على إرسال رسائل صوتية قصيرة.

وقال كاثكارت لموقع Engadget: "لقد كان ذلك قوياً حقاً، فالأشخاص الذين ليس لديهم معدلات عالية في معرفة القراءة والكتابة أو شخص جديد على العالم يمكن لـ ernet تشغيل WhatsApp واستخدامه لأول مرة وفهمه.

وفي عام 2016، أضاف واتساب التشفير الشامل، وهو أمر قال كاثكارت إنه كان نقطة بيع ضخمة. الميزة جعلت واتساب صندوقًا أسود، يخفي محتويات الرسائل عن الجميع – حتى واتساب – باستثناء المرسل والمستقبل. وفي العام نفسه، أعلن واتساب أن مليار شخص يستخدمون الخدمة شهريًا.

جاء هذا النمو الهائل مع جانب سلبي كبير: فمع اتصال مئات الملايين من الأشخاص في المناطق المكتظة بالسكان، مثل البرازيل والهند، بالإنترنت لأول مرة، بفضل أسعار الهواتف الذكية والبيانات غير المكلفة، أصبح واتساب قناة للخدع والمعلومات المضللة تتدفق بحرية. وفي الهند، التي تعد حاليا أكبر سوق لتطبيق واتساب بأكثر من 700 مليون مستخدم، امتلأ التطبيق بالدعاية والمعلومات المضللة ضد الأحزاب السياسية المعارضة، مما أدى إلى تشجيع ناريندرا مودي، رئيس الوزراء القومي المتهم بتدمير نسيجها العلماني.

ثم بدأ الناس يموتون. في عامي 2017 و2018، قامت حشود مسعورة في المناطق النائية من البلاد، بسبب شائعات لا أساس لها من الصحة حول خاطفي أطفال تم إرسالها عبر تطبيق واتساب، بإعدام ما يقرب من عشرين شخصًا في 13 حادثة منفصلة. واستجابة للأزمة، بدأ تطبيق WhatsApp في العمل. من بين أمور أخرى، أجرت تغييرات كبيرة على المنتج، مثل وضع علامة واضحة على الرسائل المعاد توجيهها - وهي الطريقة الأساسية لانتشار المعلومات الخاطئة عبر الخدمة - بالإضافة إلى تقييد عدد الأشخاص والمجموعات التي يمكن للمستخدمين إعادة توجيه المحتوى إليها في نفس الوقت.

وفي البرازيل، يُنظر إلى التطبيق على نطاق واسع على أنه أداة رئيسية في فوز رئيس البلاد السابق جايير بولسونارو عام 2018. اتُهم بولسونارو، الرجل القوي اليميني المتطرف، بجعل أنصاره يتحايلون على ضوابط البريد العشوائي في واتساب لتشغيل حملات تضليل متقنة، وتفجير الآلاف من رسائل واتساب التي تهاجم خصمه فرناندو حداد.

منذ هذه الحوادث، أنشأت واتساب شراكات لتدقيق الحقائق مع أكثر من 50 منظمة لتدقيق الحقائق على مستوى العالم (نظرًا لأن واتساب مشفر، يعتمد مدققو الحقائق على المستخدمين الذين يبلغون عن الرسائل إلى خطوط واتساب الساخنة الخاصة بهم ويستجيبون للتدقيق في الحقائق). كما أنها أجرت تغييرات إضافية على المنتج، مثل السماح للمستخدمين بسرعة بإرسال رسالة معاد توجيهها عبر Google للتحقق من صحتها داخل التطبيق. وقال كاثكارت: "بمرور الوقت، قد يكون هناك المزيد من الأشياء التي يمكننا القيام بها"، بما في ذلك احتمال استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التحقق من صحة واتساب. وقال: "هناك مجموعة من الأشياء المثيرة للاهتمام التي يمكننا القيام بها هناك، لا أعتقد أننا انتهينا".

في الأونة الأخيرة، أضاف واتساب بسرعة ميزات جديدة، مثل القدرة على مشاركة الملفات الكبيرة، والرسائل التي يتم تدميرها تلقائيًا بعد مشاهدتها، والقصص الشبيهة بـ Instagram (تسمى الحالات) والمكالمات الجماعية الأكبر، من بين أشياء أخرى. لكن ميزة جديدة تم طرحها عالميًا في خريف عام 2023 تسمى "القنوات" تشير إلى طموحات واتساب في أن يصبح أكثر من مجرد تطبيق مراسلة. ووصف واتساب القنوات، في منشور على مدونة أعلن عن إطلاقها، بأنها "أداة بث أحادية الاتجاه للمسؤولين لإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي". إنها تشبه إلى حد ما خلاصة Twitter من العلامات التجارية والناشرين والأشخاص الذين تختار متابعتهم. ويحتوي على علامة تبويب مخصصة في واتساب، على الرغم من أن التفاعل مع المحتوى يقتصر على الرد باستخدام الرموز التعبيرية - ولا توجد ردود. يوجد حاليًا آلاف القنوات على واتساب، وأكثر من 250 قناة تضم كل منها أكثر من مليون متابع، حسبما صرح واتساب لموقع Engadget. ومن بينهم مغني الراب البورتوريكي باد باني (18.9 مليون متابع)، وناريندرا مودي (13.8 مليون متابع)، ونادي برشلونة (27.7 مليون متابع)، وWWE (10.9 مليون متابع). وعلى الرغم من أن الوقت لا يزال مبكرًا، إلا أن القنوات أصبحت بسرعة وسيلة للناشرين لتوزيع المحتوى الخاص بهم وتكوين جمهور.

قالت راشيل بانينج لوفر، رئيسة قسم وسائل التواصل الاجتماعي والتطوير في صحيفة فايننشال تايمز (155 ألف متابع)، لـ Nieman Lab في نوفمبر: "لقد استغرقنا عامًا حتى نصل إلى جمهور يبلغ 35 ألفًا على تيليجرام". "بالمقارنة، تمكنا من زيادة عدد المتابعين بالحجم نفسه [على WhatsApp] خلال أسبوعين."

إن نجاح واتساب في إضافة وظائف جديدة باستمرار دون الاستسلام لامتداد الميزات قد سمح له بالازدهار، سواء مع جمهوره الأساسي أو أيضًا مع المستخدمين في الولايات المتحدة مؤخرًا. وفقًا للبيانات التي شاركتها شركة التحليلات Data.ai مع Engadget، كان لدى WhatsApp ما يقرب من 83 مليون مستخدم في الولايات المتحدة في يناير 2024، مقارنة بـ 80 مليونًا في العام السابق. قبل عامين، أطلقت شركة واتساب حملة إعلانية في الولايات المتحدة - الأولى في البلاد - حيث روجت اللوحات الإعلانية والإعلانات التلفزيونية لتركيز التطبيق على الخصوصية.

إنه شعور يشاركه زوكربيرج نفسه، الذي شارك في عام 2021 "رؤية تركز على الخصوصية لشبكات التواصل الاجتماعي" على صفحته على فيسبوك. وكتب: "أعتقد أن مستقبل الاتصالات سيتحول بشكل متزايد إلى الخدمات الخاصة والمشفرة، حيث يمكن للناس أن يكونوا واثقين من أن ما يقولونه لبعضهم البعض يظل آمنًا وأن رسائلهم ومحتوياتهم لن تبقى في مكانها". "هذا هو المستقبل الذي آمل أن نساعد في تحقيقه."

بدأت Meta الآن في استخدام نطاق WhatsApp الهائل لتوليد الإيرادات، على الرغم من أنه من غير الواضح حتى الآن مقدار الأموال التي يحققها التطبيق، إن وجدت. قال كاثكارت: "إن نموذج العمل الذي نحن متحمسون له حقًا والذي عملنا على تطويره بنجاح منذ عامين هو مساعدة الأشخاص على التحدث إلى الشركات عبر WhatsApp". "هذه تجربة رائعة." تعمل Meta على تحقيق الدخل من WhatsApp عن طريق فرض رسوم على الشركات الكبيرة لدمج النظام الأساسي مباشرةً في الأنظمة الحالية التي تستخدمها لإدارة التفاعلات مع العملاء. وهو يدمج النظام بأكمله مع فيسبوك، مما يسمح للشركات بوضع إعلانات على فيسبوك، والتي عند النقر عليها تفتح مباشرة لمحادثة واتساب مع الشركة. وقالت الشركة لصحيفة نيويورك تايمز إن هذه أصبحت تنسيق الإعلان الأسرع نموًا عبر ميتا.

قبل بضع سنوات، أدى تغيير في التكوين في شبكة فيسبوك الداخلية إلى إيقاف العديد من خدمات فيسبوك، بما في ذلك واتساب، عن الإنترنت لأكثر من ست ساعات وأدى إلى توقف العالم.

"إن الأمر يشبه إيقاف تشغيل هاتفك وهواتف جميع أحبائك دون سابق إنذار. "يعمل [WhatsApp] بشكل أساسي كأداة مساعدة غير منظمة،" حسبما ورد، كتبت الصحفية أورا بوجادو على موقع X (ثم تويتر). وفي نيودلهي والبرازيل، لم يتمكن العمال المستقلون من الوصول إلى العملاء وخسروا الأجور. وفي لندن، توقفت تداولات العملات المشفرة لأن المتداولين لم يتمكنوا من التواصل مع العملاء. ادعت إحدى الشركات انخفاضًا بنسبة 15 بالمائة. وفي روسيا، تضررت أسواق النفط بعد أن عجز التجار عن التواصل مع المشترين في أوروبا وآسيا لتقديم الطلبات.

بعد مرور خمسة عشر عامًا على إنشائه، أصبح تطبيق المراسلة الآن يدير العالم.