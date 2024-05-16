النائب أيمن محسب: كلمة الرئيس السيسي خلال القمة العربية كشفت الوجه القبيح للاحتلال أمام العالم

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال القمة العربية المنعقدة في المنامة، كشفت حجم الجهود التى تبذلها مصر لفرض هدنة إنسانية في قطاع غزة تفضي لوقف إطار نار شامل، كما كشفت للعالم أيضًا الوجه القبيح للاحتلال الإسرائيلي وأكاذيبه واستخدامه العملية العسكرية في رفح الفلسطينية للمراوغة وإفشال المفاوضات الخاصة بتبادل الرهائن ووقف إطلاق النار.

وأضاف "محسب"، أن كلمة الرئيس السيسي اتسمت بالحسم والقوة والوضوح فيما يتعلق بتوضيح حجم المخاطر التى تمر بها المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وكشف حجم المأساة التى يعيشها أهالى قطاع غزة، كما حرص الرئيس السيسي على تأكيد الثوابت المصرية في القضية الفلسطينية، وهي رفض تصفية القضية الفلسطينية ورفض تهجير الفلسطينيين، أو نزوحهم قسريًا وهو الموقف الذي أعلنته مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضح وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن خطاب الرئيس السيسي يوضح أيضًا أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي والتكامل العربي على المستويين السياسي والاقتصادي، الذي يحدث من خلال التنسيق بين الدول العربية المختلفة للوصول إلى حلول تتعلق بثلاث رؤى مختلفة لمصر تتعلق بأهمية الحفاظ على مفهوم الدول الوطنية، والقضاء على الإرهاب والمهددات للوصول لهذا المفهوم، والحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية، ومنع التدخلات الأجنبية.

وأشار "محسب" إلى أن خطاب الرئيس السيسي كشفت المسارات التى يجب على الدول العربية اتخاذها لدعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة وفرض السلام على المنطقة، لافتًا إلى أن حضور الرئيس السيسي القمة العربية يأتى في إطار حرصه على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، في ضوء المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة العربية، والتحديات الكبيرة التي تواجهها .

وأكد "محسب"، أن القمة تعمل على خفض حالة التوتر والصراع القائمة في بعض الدول العربية، كما هو الوضع في غزة وكذلك السودان، وسوريا، والعراق، والعديد من المناطق العربية، بجانب دعم الشعب الفلسطيني فى صموده الأسطورى ويكون لها موقف جاد وحقيقي تجاه الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية التى تدعم حكومة الاحتلال الإسرائيلى فى جرائمها الوحشية ضد الأشقاء الفلسطينيين، التي تعد إبادة جماعية تفرض على المجتمع الدولى إلزام إسرائيل بوقف العدوان وتطبيق القرارات والاتفاقيات الدولية.