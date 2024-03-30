بسبب تقلب الطقس.. طرق بسيطة للتعامل مع نزلات البرد

الوقاية من المرض أسهل من علاجه، لتجنب الإصابة بالمرض خلال موسم البرد والإنفلونزا، اتبع توصيات أطبائك، خاصة أن الكثير منها بسيط للغاية.



قالت الطبيبة إيلينا ماليشيفا إن الطريقة الرئيسية للوقاية من الأنفلونزا ونزلات البرد هي غسل اليدين بشكل متكرر، من الضروري أن تجعل غسل يديك قاعدة إلزامية في كل مرة تدخل فيها غرفة من الشارع، بغض النظر عن مدى نظافتها في اعتقادك.

وأشارت ماليشيفا إلى أنه إذا كان الغسيل مستحيلا لسبب ما، فيجب معالجة اليدين بجل صحي أو مناديل مطهرة خاصة.

القاعدة "الحديدية" الأخرى هي عدم لمس وجهك أثناء النهار، لا يدرك الناس في كثير من الأحيان عدد الأسطح المختلفة التي يلمسونها في اليوم الواحد، وكم البكتيريا التي تستقر على أطرافهم، ومن الخطورة بشكل خاص لمس عينيك وفمك بأيدي غير مغسولة.

خلال موسم الأمراض الفيروسية المتفشية، من المهم جدًا الحفاظ على نظافة منزلك - قم بتهوية الغرفة بانتظام وترتيب التنظيف الرطب وفقا لإيلينا ماليشيفا، يتم الحفاظ على الجزيئات المسببة للأمراض في الغبار وتبقى لفترة أطول.

ثبت علميا أنه بعد دخوله إلى جسم الإنسان، يبقى فيروس الأنفلونزا غير نشط لمدة 6 ساعات تقريبا، ويبقى على الأغشية المخاطية طوال هذا الوقت، وإذا تم اتخاذ تدابير عاجلة خلال هذه الساعات، فمن المحتمل أن ينحسر المرض.

أبسط شيء يمكنك القيام به هو تنظيف أنفك وأخذ حمام ساخن يمكن أن يساعد علاج نزلات البرد.

أعراض نزلات البرد

سيلان الأنف أو احتقانه.

التهاب أو حكة في الحلق.

السعال.

العطاس.

شعور عام بالاعتلال.

أوجاعًا خفيفة في الجسم أو صداعًا خفيفًا.