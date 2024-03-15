البرد راجع.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا السبت، يسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، وبارد ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة:- العظمى 22 والصغرى 13

الإسكندرية: العظمى 19 والقاهرة 11

وادي النطرون:- العظمى 22 والصغرى 12

طنطا:- العظمى 22 والصغرى 13

شبين الكوم:- العظمى 22 والصغرى 13

دمنهور:- العظمى 21 والصغرى 13

مطروح:- العظمى 19 والصغرى 10

السلوم:- العظمى 18 والصغرى 10

سيوة:- العظمى 23 والصغرى 8

بورسعيد:- العظمى 19 والصغرى 12

دمياط:- العظمى 20 والصغرى 13

الزقازيق:- العظمى 22 والصغرى 12

المنصورة:- العظمى 21 والصغرى 13

الإسماعيلية:- العظمى 23 والصغرى 12

السويس:- العظمى 23 والصغرى 13

العريش:- العظمى 21 والصغرى 10

رفح:- العظمى 20 والصغرى 9

راس سدر:- العظمى 25 والصغرى 10

نخل:- العظمى 24 والصغرى 10

طابا:- العظمى 24 الصغرى 14

كاترين:- العظمى 20 الصغرى 7

الطور:- العظمى 25 الصغرى 15

شرم الشيخ:- العظمى 28 الصغرى 17

الغردقة:- العظمى 28 الصغرى 16

مرسى علم:- العظمى 28 الصغرى 16

الفيوم:- العظمى 27 الصغرى 14

بنى سويف:- العظمى 28 الصغرى 12

المنيا:- العظمى 29 الصغرى 12

أسيوط:- العظمى 30 الصغرى 13

سوهاج:- العظمى 31 الصغرى 13

قنا:- العظمى 33 الصغرى 15

الأقصر:- العظمى 35 الصغرى 16

أسوان:- العظمى 35 الصغرى 17

أبو سمبل:- العظمى 34 الصغرى 19

الوادي الجديد:- العظمى 34 الصغرى 13

شلاتين:- العظمى 29 الصغرى 19

أبو رماد:- العظمى 28 الصغرى 18

حلايب:- العظمى 27 الصغرى 20

رأس حدربة:- العظمى 28 الصغرى 18