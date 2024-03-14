الخميس 14 مارس 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

استشاري صحة عامة يكشف سبب انتشار أدوار البرد (فيديو)

البرد
البرد

علق الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة، على بيان الحكومة المتعلق بمتحورات كورونا، وعدم وجود شئ يدعو للقلق أو التوتر، قائلا إن بالبيان واضح ومطمئن جدا لجميع المواطنين، منوها بضرورة عدم الإنسياق وراء الشائعات التي يتم الترويج لها على السوشيال ميديا.

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وزارة الصحة

وأكد «حتة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، على أهمية متابعة البيانات التي تخرج عن الحكومة الواضحة والصريحة من وزارة الصحة، فلا يوجد أي مبرر للإخفاء أو التعتيم حول أي مستجدات في هذا الصدد، مشيرا إلى أن أدوار البرد وإصابات الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي تنتشر الآن كون هذا الموسم الخاص بهم.

أدوار البرد

وتابع، أن عدم التعامل مع أدوار البرد وإصابات الجهاز التنفسي سواء العلوي أو السفلي بشكل سليم تتحول إلى أدوار بكتيرية، محذرا من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية دون اللجوء لطبيب أو دون داعي يؤدي إلى نمو أنواع مختلفة من البكتيريا مضادة للمضادات الحيوية، وبالتالي يمكن أن يؤثر على انتشار المرض، وتحول دور البرد العادي إلى التهاب رئوي، ويعتقد المواطنين حينها بإنه إحدى متحورات كورونا.

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