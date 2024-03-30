إجراء يستغرق عشر دقائق يخلصك من آلام الظهر المزمنة

بشرى سارة لملايين الأشخاص الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة، تم العثور على أن هذا الإجراء الذي يستغرق عشر دقائق يوفر راحة فورية تقريبًا.

آلام الظهر المزمنة تقلل بشكل كبير من نوعية حياة عدد كبير من الناس وفقا للإحصاءات، فإن ما يصل إلى 80٪ من جميع البالغين على كوكبنا يواجهونهم في وقت أو آخر ومع ذلك، وجد علماء من جامعة سابينزا في روما أن الغالبية العظمى من المرضى سيكونون قادرين على تحقيق راحة كاملة من الألم إذا خضعوا لجلسة مدتها 10 دقائق من العلاج بالترددات الراديوية النبضية.

وهذه هي نتائج دراسة شملت ضحايا آلام الظهر الناجمة عن فتق ما بين الفقرات، وكذلك ضغط الأقراص الفقرية في هذه الحالة، غالبًا ما ينتشر الألم إلى الساقين، ويكون الانفتاق بين الفقرات هو السبب الأكثر شيوعًا لهذه الأنواع من الأعراض.

خضع المشاركون في التجربة لإجراءات إشعاعية طفيفة التوغل، والتي تم تنفيذها باستخدام التصوير المقطعي المحوسب ويتم إدخال الإبرة في موقع القرص الفقري التالف ونهايات العصب، بعد الحقن، بدأت إشارات الترددات الراديوية النابضة بالوصول إلى هناك لمدة 10 دقائق وبسبب هذا النبض، اختفى الفتق حتى دون أي ملامسة للقرص وقدم المسبار طاقة كهربائية لطيفة دون التسبب في أي ضرر حراري، وكانت نتائج هذه التقنية مذهلة، واستعاد المرضى نشاطهم الطبيعي وفي غضون يوم واحد تحرروا من الألم الذي عذبهم لأشهر وسنوات.

وشملت التجربة 80 شخصا عانوا من آلام حادة في الظهر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل بسبب انزلاق غضروفي وقد فشلوا جميعاً في السابق في الاستجابة للعلاجات المحافظة مثل التمارين الرياضية والأدوية، و81% من المشاركين في التجربة لم يشعروا بأي آلام في الظهر بعد عام من استكمال جلسة واحدة فقط، والتي استمرت 10 دقائق.

أسباب ألم الظهر

إجهاد العضلات أو الأربطة

من الممكن أن يسبب رفع الأثقال الكبيرة المتكرر أو حركة غريبة مفاجئة إجهاد عضلات الظهر وأربطة العمود الفقري بالنسبة إلى الأشخاص ضعيفي الصحة البدنية، من الممكن أن يؤدي الإجهاد المستمر على الظهر إلى حدوث تقلصات عضلية مؤلمة.

انتفاخ أو تمزق الأقراص

تعمل الأقراص بمنزلة الوسائد بين العظام في العمود الفقري. ومن الممكن أن تنتفخ المادة اللينة داخل القرص أو تتمزق وتضغط على عصب. ومع ذلك، قد لا يسبب انتفاخ أو تمزق القرص ألم الظهر. يظهر مرض الأقراص في فحوصات الأشعة السينية أو التصوير المقطعي المحوسب أو الرنين المغناطيسي التي تجرى لسبب آخر.

التهاب المفاصل

من الممكن أن يؤثر الالتهاب المفصلي العظمي على أسفل الظهر. وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي التهاب المفاصل في العمود الفقري إلى تضييق المساحة المحيطة بالحبل النخاعي، وهي حالة تسمى تضيق العمود الفقري.

هشاشة العظام

يمكن الإصابة بكسور مؤلمة في فقرات العمود الفقري إذا أصبحت العظام مسامية وهشة.

التهاب الفقار المقسط، ويطلَق عليه أيضًا التهاب مفاصل الفقرات المحورية

ويمكن أن يسبب هذا المرض الالتهابي اندماج بعض عظام العمود الفقري. وهذا يجعل العمود الفقري أقل مرونة.