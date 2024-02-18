أسباب عديدة لآلام الظهر ..أبرزها الانزلاق الغضروفي وعرق النسا

تعتبر آلام الظهر من أبرز المشاكل الشائعة لدى الكثير من الأشخاص، وخصوصاً النساء، يظهر ألم أسفل الظهر الذي عادة ما يكون مرتبطاً بظروف خاصة بالنساء، بما في ذلك الحمل أو التهاب بطانة الرحم، إضافة إلى مشاكل صحية وعوامل أخرى.

يمكن أن تبدأ آلام الظهر في العشرينيات من العمر، ويمكن أن تصبح مشكلة متكررة يمكن أن تنجم عن أحداث مختلفة في الحياة.

تشير الأبحاث إلى أن أكثر من 80% من الأشخاص يعانون من آلام أسفل الظهر خلال حياتهم، ويكون انتشارها أكثر شيوعاً عند الإناث مقارنة بالذكور في جميع الفئات العمرية، علماً أن آلام الظهر لدى النساء تزداد بشكل ملحوظ مع التقدم في السن.

آلام الظهر

لذلك نرصد لكم أسباب آلام الظهر الخاصة بالنساء، وخصوصاً ألم أسفل الظهر:

متلازمة ما قبل الحيض (PMS)

الدورة الشهرية هي حالة تعاني منها العديد من النساء قبل الدورة الشهرية، وتشمل الأعراض:

أعراض جسدية، مثل: آلام أسفل الظهر، صداع، تعب وانتفاخ.

أعراض عاطفية وسلوكية، مثل: تقلب المزاج، قلق وصعوبة في التركيز.

اضطراب تشوه ما قبل الحيض (PMDD)

هو شكل أكثر خطورة من الدورة الشهرية، حيث تتداخل الأعراض بشكل كبير مع الحياة اليومية. قد يواجه بعض النساء اللاتي يعانين من اضطراب ما قبل الحيض (PMDD) صعوبة في الأداء عندما تظهر عليهم الأعراض، لكن عدد أقل من النساء يعانين من (PMDD) مقارنة بـ (PMS).

تشبه الأعراض العاطفية والسلوكية والجسدية لاضطراب ما بعد الحيض، أعراض الدورة الشهرية. ومع ذلك، قد تكون جميع أنواع الأعراض أسوأ. تبدأ الأعراض عادة في الأسبوع الذي يسبق الدورة الشهرية وتنتهي بعد أيام قليلة من الدورة الشهرية.

قد تكونين في خطر متزايد للإصابة باضطراب ما قبل الحيض (PMDD) إذا كان لديك تاريخ عائلي من الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى، أو لديك تاريخ عائلي من اضطراب ما قبل الحيض (PMDD).

بطانة الرحم

بطانة الرحم هي حالة ينمو فيها النسيج الذي يبطن الرحم، والمعروف باسم أنسجة بطانة الرحم، خارج الرحم.

في حالة التهاب بطانة الرحم، غالباً ما ينمو هذا النسيج على المبيضين وقناتي فالوب والأنسجة الأخرى المبطنة للحوض، وقد ينمو حتى حول المسالك البولية والأمعاء.

والألم هو العارض الأكثر شيوعاً لمرض بطانة الرحم. وتشمل الأعراض الأخرى:

تشنجات الحيض المؤلمة جداً؛

الألم أثناء أو بعد ممارسة العلاقة الزوجية؛

آلام أسفل الظهر والحوض؛

ألم أثناء حركات الأمعاء أو التبول أثناء الدورة الشهرية.

يمكن أن يسبب التهاب بطانة الرحم أيضاً نزيفاً أو بقعاً بين فترات الدورة الشهرية. ويمكن أن تكون الأعراض عبارة عن مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والإسهال وهي شائعة أيضاً، خاصة خلال الدورة الشهرية. علماً أن التهاب بطانة الرحم قد يؤدي إلى صعوبة الحمل.

عسر الطمث

تُعرف الدورة الشهرية المؤلمة جداً باسم عسر الطمث. على الرغم من أنه يمكن التحكم فيه عادةً، إلا أنه قد يكون شديداً جداً لدى بعض الأشخاص.

عادة ما يتم الشعور بالألم الناتج عن عسر الطمث في أسفل البطن وأسفل الظهر والوركين والساقين. وعادة ما يستمر لمدة 1 إلى 3 أيام. يمكن أن يكون الألم خفيفاً ومؤلماً أو قد يبدو وكأنه آلام حادّة.

الحمل

آلام الظهر شائعة أثناء الحمل، يحدث ذلك عندما يتغير مركز ثقلك، ويزداد وزنك، وتؤدي هرموناتك إلى إرخاء الأربطة استعداداً للولادة.

بالنسبة لمعظم النساء، تحدث آلام الظهر بين الشهرين الخامس والسابع من الحمل، ولكنها يمكن أن تبدأ قبل ذلك بكثير. من المرجح أن تعاني من آلام الظهر أثناء الحمل إذا كانت لديك بالفعل مشاكل في أسفل الظهر.

انقطاع الطمث والقضايا الهرمونية

تشير الأبحاث إلى أن آلام أسفل الظهر المزمنة (LBP) هي واحدة من أكثر التحديات العضلية الهيكلية شيوعاً التي تواجهها النساء أثناء انقطاع الطمث.

حوالي 70% من النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث سوف تعانين من أعراض مرتبطة بنقص هرمون الاستروجين، مع الإبلاغ عن آلام العضلات والعظام لدى أكثر من نصف النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث. تظهر معظم الدراسات أن زيادة أعراض انقطاع الطمث ترتبط بأعراض آلام الظهر المزمنة.

متلازمة الكمثري

في بعض الأحيان، لا يكون ألم الظهر ألماً في الظهر ، بل هو ناتج عن متلازمة الكمثري. تحدث متلازمة الكمثري عندما تنقبض عضلة الكمثري، وهي عضلة صغيرة تمتد من أسفل العمود الفقري إلى أعلى عظم الفخذ بشكل لا إرادي وتضغط على العصب الوركي أو تهيجه. تساعد عضلة الكمثري على تدوير وتحويل الساق والقدم إلى الخارج. وتظهر مع أعراض تتفق مع عرق النسا، رغم أن الألم ليس متأتياً من العمود الفقري في الأصل.

عرق النسا

عرق النسا هو أحد الأعراض الناجمة عن ضغط أو إصابة العصب الوركي، وهو أطول عصب في الجسم. هذا هو العصب الذي ينتقل من الجزء السفلي من العمود الفقري عبر الأرداف وأسفل الجزء الخلفي من ساقيك.

يسبب عرق النسا ألماً حارقاً أو ألماً يشبه الصدمة في أسفل ظهرك. وعادة ما يمتد إلى أسفل ساق واحدة. وفي الحالات الشديدة، قد تعانين أيضاً من تنميل وضعف في الساق.

شدّ عضلي

يعد إجهاد العضلات أو الأربطة أحد الأسباب الأكثر شيوعاُ لآلام الظهر.

انزلاق غضروفي

يحدث الانزلاق الغضروفي عندما ينضغط أحد الأقراص التي تسند فقراتك وينتفخ إلى الخارج. قد يؤدي هذا في النهاية إلى تمزق القرص. يحدث الألم نتيجة لضغط القرص المنتفخ على العصب.

انفتاق القرص

مع تقدمك في العمر، يمكن أن تبدأ الأقراص الموجودة في العمود الفقري في التآكل. يمكن أن يحدث هذا الانفتاق أيضاً بسبب الإصابات أو الحركة المتكررة. يعاني معظم الأشخاص من هذه الحالة بعد سن الأربعين، وهو لا يسبب الألم دائماً، ولكنه يمكن أن يسبب ألماً شديداً لدى البعض.