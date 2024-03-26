للتخلص من آلام الظهر الزيوت العطرية هي الحل

يعد العلاج بالزيوت العطرية طريقة مثالية ومثبتة لتخفيف وتخفيف التوتر العضلي والألم في الخصر والعمود الفقري، وتؤثر رائحة الزيوت العطرية على الحالة النفسية والعاطفية، مما يحسن الشعور بالهدوء والرفاهية.



يتم استخراج الزيوت الأساسية من الزهور والأوراق والفواكه وسيقان النباتات المختلفة ولحاء الأشجار والجذور والراتنجات، والمكونات الموجودة في هذا النوع من الزيت أكثر تركيزًا بـ 70 مرة، ويتم تخفيف نسبة كبيرة من الزيوت العطرية بالزيوت النباتية مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي.

العلاج بالزيوت العطرية مفيد للظهر

يتم استخدام العلاج العطري الأكثر شيوعًا بالزيوت العطرية لتدليك الجسم بالكامل أو كرائحة حمام تريح الحواس يمكنك أيضًا إضافة الزيوت العطرية إلى العطور والبخاخات والمعطرات المختلفة لتخفيف آلام الظهر، يجمع العلاج العطري بين التدليك بالزيوت العطرية والاسترخاء الحسي لتخفيف التوتر والقلق وهذا بدوره سبب شائع للتصلب والتوتر في هذه المنطقة من الجسم.



التدليك يخفف ويريح الجسم ويحسن الدورة الدموية والأداء الطبيعي للجسم ويتم امتصاص الزيوت العطرية عبر الجلد وتدخل إلى مجرى الدم، مما يساعد على اختراق الجهاز العصبي بشكل أفضل.



يوصى بعدم وضع الزيوت على الجلد التالف أو الأكزيما أو غيرها من المشاكل الجلدية، وبعد استخدام العلاج العطري بالزيوت العطرية، يجب تجنب التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة حيث يوجد خطر تلطيخ الجلد.

الفرق بين الزيوت الاساسية والعطرية

الزيوت الاساسية أو ما يطلق عليه بالـ Essential Oil هى الزيوت التى يتم الحصول عليها مباشرة بعد استخلاصها من الزهور أو النباتات أو الأخشاب. باتباع أى طريقة ولكن دون إضافة زيت خلال عملية الاستخلاص. ومن هذه الطرق الأكثر شيوعاً هما التقطير أو العصر. كما يتم الحصول فى النهاية على الزيت المتواجد داخل الزهور أو النباتات أو الأخشاب أو الحيوانات.

أن الزيوت العطرية هى عبارة عن الزيوت الاساسية المضاف إليها زيوت ناقلة ليتم تخفيفه ليبدأ فى الدخول فى صناعة العطور. حيث تبدأ مرحلة التصنيع من خلال إضافة الكحول العطرى و المثبت العطرى بنسب محسوبة من قبل مصنعي العطور للحصول على أفضل عطر.

يعتبر هذا هو الفرق بين الزيوت الاساسية والزيوت العطرية فهما فى الأساس مرتبطان ببعضهما البعض. حيث يصعب استخدام الزيوت الاساسية من دون تخفيف لأنه قد يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض سواء ضيق التنفس أو حساسية فى الجلد قد تصل إلى حد الحرق. ولهذا السبب يقوم مصنعي العطور أو الدواء بتخفيف الزيت الأساسي للحصول على الزيت العطرى ليبدأ من بعده عملية التصنيع والإنتاج. كما يستخدمون فى عملية التخفيف الزيوت الناقلة التى تقوم بإحداث الفرق بين الزيوت الأساسية والزيوت العطرية.