السبت 30 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يواجه فريق برشلونة نظيره  لاس بالماس مساء اليوم السبت، على ملعب "مونتجويك" في إطار منافسات الجولة  الـ30 من بطولة الدوري الإسباني.

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وتشير نتيجة الدور الأول بين الفريقين إلى فوز برشلونة على لاس بالماس بهدفين مقابل هدف.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 64 نقطة في جدول ترتيب الدوري الاسباني، بينما يمتلك لاس بالماس 37 نقطة في المركز الحادي عشر.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس 

تنطلق مباراة برشلونة ولاس بالماس مساء اليوم السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية وتُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 3 وسيعلق عامر الخوذيري على أحداث المباراة. 

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