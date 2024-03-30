مدرب الأهلي السعودي يكشف أسباب التعثر أمام الاتفاق

كشف ماتياس يايسله المدير الفني لفريق الأهلي السعودي، أسباب السقوط في فخ التعادل أمام الاتفاق وتواضع المستوى الفني.

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة أهلي جدة والاتفاق بهدفين لكل فريق، على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة 25 من عمر الدوري السعودي "روشن".

وقال يايسله في تصريحات عقب المباراة "سيناريو مباراتنا أمام الاتفاق كان مفاجئ لنا، خاصة بعدما نجح الخصم في تسجيل التعادل بنهاية الشوط الأول وهدف التقدم مع بداية الشوط الثاني".

وأضاف: "الغيابات أثرت علينا سلبيًا، سواء بسبب الإصابات أو الإيقافات، ولكننا بذلنا قصارى جهدنا وخرجنا بنقطة أمام الاتفاق".

وواصل: "استقبلنا الهدفين بسبب فقداننا التركيز، والأهداف تأتي بسبب الأخطاء، وعلى الرغم من ذلك قدمنا مباراة جيدة".

واختتم "فراس البريكان عائد من المشاركة مع المنتخب، ولم يكن في كامل طاقته، ولذلك فضّلت أن أضخ بدماء جديدة في الفريق، وبالفعل نجحنا في التعادل وكنا قريبين من الفوز".