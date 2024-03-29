أمير مرتضي منصور: إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي (فيديو)

قال أمير مرتضي منصور، المشرف السابق على الكرة بنادي الزمالك: “ إمام عاشور بيتظاهر إنه أهلاوي وممكن انتمائه يتغير؛ لأنه أكل عيشه ومصلحته بقت فين”.

مفيش حد فى ليفل المحترفين لاعبين زملكاويين أو أهلاوية

وأضاف أمير مرتضي منصور خلال حواره ببرنامج “أسرار” المذاع عبر فضائية “النهار”، تقديم الإعلامية أميرة بدر: مفيش حد فى ليفل المحترفين لاعبين زملكاويين أو أهلاوية.. اللاعبين بالنسبة لهم ده عقد وأكل عيشه.. جوا قلبه هو بيحب مين أكتر؛ دي قصة مش هنعرفها”.

وتابع أمير مرتضي منصور: "“كابتن حسام حسن مثلا من أساطير الأهلي ولما مشي بشكل هو شايفه مش كويس راح للزمالك واجتهد فيه وكان زملكاوي فى الوقت اللي كان فيه فى النادي”.

وأعلن النادي الأهلي بشكل رسمي خضوع لاعبه إمام عاشور لعملية جراحية في الكتف.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه في ضوء الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب إمام عاشور، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيوزيلندا، وبعد العرض على كبار الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف، تقرر خضوع اللاعب لإجراء عملية جراحية في الكتف صباح غدٍ الأحد.

وأشار جاب الله إلى أن فترة غياب إمام عاشور سوف تتحدد في ضوء العملية المقررة.

وأعلن اتحاد الكرة في بيان رسمي أمس الجمعة إصابة إمام عاشور بخلع ما بين مفصل الكتف والترقوة بعد سقوطه في لقاء نيوزيلندا الودي الذي فاز به الفراعنة بنتيجة 1-0.

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن حالة إمام عاشور، لاعب خط الوسط مستقرة للغاية، بعد الجراحة التي خضع لها ‏في الكتف.‏

وأوضح أن الجهاز الطبي منح اللاعب راحة لمدة أسبوع، يبدأ بعدها برنامج التأهيل في الجيم وفي الملعب، وفقًا للبرنامج العلاجي الخاص بتجهيزه ‏للعودة إلى التدريبات بصورة طبيعية.

وأشار إلى أن الجراحة التي أجراها تدعو للتفاؤل، وتقلص فترة غيابه عن الملاعب، والتي سوف تتحدد في ضوء ‏البرنامج التأهيلي الذي ينتظم فيه اللاعب خلال الأيام القادمة.‏

وكان إمام عاشور قد أجرى عملية جراحية ناجحة في الكتف بمعرفة أحد كبار الأطباء المتخصصين، وذلك عقب الإصابة التي تعرض لها أثناء مشاركته ‏مع المنتخب الوطني في الدورة الدولية التي تستضيفها مصر حاليًّا‎.

ويستعد الأهلي لمباراة سيمبا في تنزانيا المقرر لها يوم ٢٩ مارس الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.‏